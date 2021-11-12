Біженцям за певну плату гарантують доставку до країн Євросоюзу - Монастирський

За даними польських прикордонників, зафіксовано вже 27 тисяч спроб незаконного перетину кордону.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський описав механізм, яким користуються біженці з деяких країн Близького сходу, щоб потрапити до Євросоюзу через Мінськ.

Про шлях тисяч мігрантів, які тепер перебувають на території Білорусі, він розповів 11 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За словами очільника українського МВС, біженці прибувають до Білорусі із країн “з міграційним ризиком”, в яких, однак, не відбуваються бойові дії.

“Фактично на території цих держав створено вербувальні центри, де людям гарантується за певну плату їхня доставка до країн Євросоюзу, зокрема Німеччини. Вони переправляються літаками як туристи до Мінська”, - розповів Денис Монастирський.

У Білорусі, пояснює міністр, їх утримують у санаторіях, в таборах, у терміналах, після чого під дулами автоматів їх супроводжують до кордону. Для перевезення мігрантів використовують автобуси.

“Після цього вони переходять до фактично самої атаки. Ми бачили відео, де вони намагаються повернутися до того місця, звідки вони вийшли. Їм військові англійською мовою кричать "гоу бек!" - тобто повертайтесь у тому напрямку, куди ми вас ведемо. А ведуть вони до польського кордону”, - розповів він

За словами Монастирського, тисячі чоловіків, жінкок та дітей, які перебувають за декілька метрів від польського кордону, становлять глобальну небезпеку. Раніше така ситуація спостерігалася на кордоні з Литвою, а невдовзі може виникнути й на українському кордоні.

“За даними, які нам надали польські прикордонники, протягом останніх кількох місяців вони зупинили понад 27 тисяч спроб перетинання державного кордону з Польщею. Німецькі прикордонники, з якими ми також спілкувалися, свідчать про різке зростання перетину незаконних мігрантів, яких вони зупиняють на польсько-німецькому кордоні. Таких протягом останніх тижнів було понад 7 тисяч”, - повідомив очільник МВС.

Нагадаємо, раніше польський прем'єр Матеуш Моравецький попередив, що потоки мігрантів із Білорусі можуть спробувати проникнути до ЄС через територію України.

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