"Біжи, Вово": експерт пояснив важливість візиту Байдена до України та провів паралелі з Другою світовою

США допомагають Україні виграти війну з росіянами, як свого часу допомогли СРСР виграти війну з німецькими нацистами.

Візит президента США Джо Байдена до України свідчить, що Америка проводить таку ж політику, як перед своїм вступом у Другу світову війну, з наміром допомогти українцям виграти війну.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Михайло Притула.

"Я б переклав його (Байдена – ред.) візит на просту мову – "беги, Вова, беги". Однак Путін не згоден з цією тезою, тому він буде намагатися опиратися. Про це, власне, він говорив у сьогоднішній своїй промові. Він пояснював, чому росіяни мають гинути – для того, щоб Вова не тікав", – звернув увагу експерт.

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Він пояснив, що на сьогодні США та Байден проводять задекларовану в січні 1941 року політику, яка зараз є прийнятною у всьому цивілізованому світі. Йдеться про період перед вступом Сполучених Штатів у Другу світову війну.

"Завдяки тим принципам, які були тоді задекларовані, Сполучені Штати допомагали Радянському Союзу виграти війну з нацистами. Зараз так само за тими ж принципами вони допомагають українцям виграти війну з рашистами. Суть не змінилася, діють ті самі принципи – боротьба за свободу від рабства, від злиднів, за свободу совісті та свободу слова. Саме ці чотири свободи є наріжними каменями для зовнішньої політики як Сполучених Штатів, так і всього цивілізованого світу. Адже всі хочуть жити, розвиватися, збагачуватися і не хочуть помирати", – розповів Притула.

"Помирати хочуть чомусь лише росіяни, яким про щось розповідає Путін. При цьому саме він вкрав їхні гроші, а тепер хоче, щоб вони загинули. Тому його політика зрозуміла", – додав військовий експерт.

Нагадаємо, Байден 20 лютого несподівано прибув до Києва та провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Під час свого візиту президент США, зокрема, анонсував 500 млн дол. для України в межах нового пакету військової допомоги.

Водночас Зеленський назвав візит найважливішим за всю історію відносин України зі США та анонсував відчутність переговорів у зміцненні оборони держави.

Український військовий, ексрадник Офісу президента та голови МВС Віктор Андрусів вважає, що візит американського лідера до Києва свідчить про те, що Україна отримає усе необхідне для перемоги у війні.

Зауважимо, що 21 лютого зі своїм зверненням до Федеральних зборів РФ виступив президент країни Володимир Путін. Зокрема, він традиційно сипав звинуваченнями на адресу Заходу, звинувативши західні країни в тому, що вони начебто роблять з України так звану "анти-Росію". За словами господаря Кремля, таким чином Захід прагне "відірвати від Росії" українські території, які диктатор назвав "історично російськими".

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