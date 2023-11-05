“Біжиш з автоматом, завдання — не померти”: командир українських штурмовиків розповів про бої під Бахмутом

Військовий каже, що Росія має перевагу в живій силі та техніці.

Воювати на Бахмутському напрямку складно. Кожен штурм відрізняється від попереднього, тому що росіяни перебирають досвід українських військових і працюють над помилками. Єдине, що схоже: ти біжиш з автоматом, твоє завдання — не померти.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України з позивним "Малий".

За його словами, бойові дії проходять на однотипній місцевості. Посадки майже однакові: кілометр — довжина, 30 метрів — ширина.

“Але кожен штурм є чимось новим, тому що росіяни перебирають наш досвід. Де вони помилилися, десь просіла їхня оборона, ми штурмонули, у нас вийшло, вони працюють над своїми помилками, роблять висновки. І далі, другу лінію оборони, укріплюють вже виходячи з отриманого досвіду. Чим далі проходиш вглиб напрямку, тим складніше стає. І кожна операція нічим не схожа на попередню. Єдине, що схоже: ти біжиш з автоматом і твоє завдання не померти”, — розповів “Малий”.

Військовий каже, що вся Бахмутська кампанія складна, тому що противник має перевагу в живій силі та техніці.

“Немає певного моменту, який був складніше або легше. Тому що перевищує кількість особового складу противника, перевищує кількість техніки, авіації, артилерії і т.п. Все складно. Коли нас йде, приміром, 10 людей проти 40 або роти — складно”, — розповів командир українських штурмовиків.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Боєць 3 ОШБ "Малий": Люди начали забывать, что идет война! Что значит "устали"?!

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