"Біжу за "Азовсталь": у Львові стартував всеукраїнський флешмоб, щоб не дати забути про полонених захисників

Забіги на підтримку полонених захисників Азовсталі відбуваються всією Україною. Таким чином небайдужі хочуть підтримати сталевих бійців і укотре закликати: їх попри усе треба витягти з російського полону.

У львівському парку збираються люди в спортивному одязі, спочатку реєстрація, розминка і старт. Цей всеукраїнський флешмоб не заради спорту, а для тих, за кого нині молиться вся Україна. Його назва «Біжу за «Азовсталь» і мета - нагадати суспільству, як багато легендарних захисників досі у полоні, йдеться а ТСН.

«Ми не маємо забуватися про цих хлопців, вони є, залишаються і будуть героями і ми повинні допомогти їм якнайшвидше повернутися додому», - каже учасниця забігу Ольга.

Оборона Маріуполя тривала майже три місяці. «Азовсталь» росіяни крили потужними обстрілами та закидували бомбами, але взяти не могли. Українські захисники опинилися в оточенні, сили були геть нерівні, однак до останнього вони тримали «Азовсталь».

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Вони вийшли з розбомбленої фортеці лише в середині травня, коли військове командування віддало наказ – евакуюватися з «Азовсталі», щоб зберегти життя. Адже у бійців вже не було їжі, води та ліків, а багато з них поранені. Бійці опинилися в полоні.

Нині забіги на підтримку «сталевих» бійців у Рівному та Львові.

Тут їхні родичі, друзі і ті, хто бачив воїнів тільки у новинах. На футболці Віталії – фото брата, він загинув у боях за Маріуполь. Азовцю Юрію Лучечку було всього 23 роки. «Зі Львова поїхав, служив в «Азові» від 2020 року і там залишився вже воювати. Мені сказали хлопці, які з ним служили, що бачили, як він загинув», - каже сестра загиблого.

Зараз вона біжить в пам’ять про нього і заради його побратимів, які у полоні чекають на порятунок. «Багато друзів моїх залишилося у полоні, відповідно це і його друзі, вони всі стали як рідні, як свої, я готова за них боротися, щоб світ побачив їхній подвиг», - каже Віталія.

Маріуполець – Олександр Лопанов- фінішував першим одним з перших. Він спортсмен, особисто знає багатьох захисників Азовсталі.

«Вони бігали в мене і на «Runday», просто тренувалися зі мною, тому я присвячую свою перемогу і всі свої подальші перемоги задля того, щоб якнайскоріше їх визволили і вшанувати пам'ять тих, кого вже з нами нема», - каже голова громадської організації «Runday Маріуполь» Олександр Лопанов.

На забіги вийшли сотні людей - організатори львівського флешмобу кажуть, не очікували, що охочих буде так багато.

Поруч із біговими доріжками- світлини захисників, які досі у полоні. В рамках нещодавнього обміну полоненими - додому повернулись 144 українські захисники. Серед них- 95 військовослужбовців з «Азовсталі». Але точна кількість тих з них, хто ще чекає на звільнення- невідома.

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