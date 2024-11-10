Бізнес на "Укрзалізниці": куди зникають квитки на потяги і чому їх неможливо купити

Куди зникають квитки з застосунку і кас “Укрзалізниці”? Чому їх фактично неможливо вихопити навіть у день відкриття продажу? Чи дійсно в Україні організована ціла мережа перекупників?

Як вони працюють, що кажуть в “Укрзалізниці” і як все ж можна купити квиток на поїзд, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Чому неможливо вхопити квитки в "Укрзалізниці"?

Знайти квиток на потяг "Укрзалізниці", особливо, за кордон — завдання не з простих. Пасажири масово скаржаться: останнім часом знайти квитки на будь-який з напрямів “Укрзалізниці” ну вкрай важко, частіше - просто неможливо. Особливо, якщо говорити про, як його вже прозвали в народі, потяг-привид Київ-Варшава.

Куди ж зникають квитки з кас і офіційного сайту УЗ і як їх комусь все ж таки вдається купити? І головне питання — хто нагріває на цьому руки?

Наші колеги з проєкту Хапуга.UA перевірили все на власному досвіді! Отже, офіційна позиція “Укрзалізниці” щодо відсутності квитків наступна: кількість пасажиропотоку зростає, кількість вагонів щороку скорочується. Зокрема, керівник департаменту пасажирських перевезень Олександр Перцовський не перестає запевняти, що “Укрзалізниця” активно бореться з перекупниками. Наприклад, верифікація користувачів через застосунок “Дія” є важливою частиною системної боротьби з перепродажем.

На сьогодні в застосунку “Укрзалізниці” за підозрою в шахрайських діях заблоковано близько семи тисяч користувачів. Крім того, ті, хто віддають інформацію зі своєї “Дії”, в обмін на обіцянки квитка чи грошову винагороду, як мінімум стикнуться з блокуванням облікового запису і чесно купувати квиток не зможуть вже ніколи.

Почало їздити більше людей, а варіантів як доїхати менше?

За словами Олександра Перцовського, квитків немає через підвищений попит та відсутність інших варіантів для пересування. Проблему з перекупами “Укрзалізниця” нібито вирішила завдяки підтвердженню особи при купівлі квитків на міжнародні рейси. Та вполювати їх все одно майже неможливо – ані за кілька днів, ані за кілька тижнів до поїздки. На офіційному сайті та у додатку УЗ квитків на бажану дату не знайшлось, ба більше — не було їх ані на кілька днів раніше, ані пізніше, тож спробуємо пошукати удачі на вокзалі. В міжнародних касах “Укрзалізниці” повідомляють, що квитки треба виловлювати за 20 діб до бажаної дати.

Кажуть, що в Польщі купити квитки простіше?

Та навіть в той час, коли “Укрзалізниця” радить купляти квитки, застосунок додає екстриму, каже журналістка, адже рахунок йде на секунди. Користувачі скаржаться на помилки, які видає сайт під час купівлі квитків. Та може збої в роботі системи бронювання — це не баг, а фіча? Просто так “Укрзалізниця” тримає нас у напрузі, щоб подорожі ставали ще цікавішими. Але люди кажуть, що з польської сторони купити квитки на потяг Київ-Варшава значно простіше, ніж через саму “Укрзалізницю”.

Що кажуть поляки?

Тож наші колеги поїхали навіть до Польщі, аби спробувати перевірити в касах польської залізниці, чи так воно насправді. Але і там, на журналістів чекав чергОвий провал. Поляки кажуть в свою чергу, що якраз таки з українського боку квитки мали б купуватися простіше.

Як і кому вдається вихопити квитки?

Втім, ані на офіційних сайтах чи у додатку, ані в міжнародних касах української чи польської залізниці квитків не знайти. Так а як же це вдалось нашим зіркам та блогеркам, які залишають щасливі відгуки в Мережі, поки простим людям доводиться цілодобово вистежувати квитки на закордонні напрями і врешті-решт їхати автобусом? Тож журналісти поспілкувалися і з тими, хто може собі дозволити користуватися послугами перекупів та купляє невловимі квитки втридорога.

Крім того, про перекупницю журналістам розповіли і пасажири потягу Київ-Варшава. Тож складається таке враження, ніби про неї знають скрізь.

Хто затарюється квитками на УЗ?

На сторінці, якою з медійниками поділились, виявився не один десяток відгуків від різних покупців. Цікаво, що власник сторінки, що так активно допомагає людям знайти бажані квитки, чомусь себе не видає.

Втім, на скриншоті, який показали пасажири, була вказана картка, на яку покупці перераховували кошти за квиток. Журналісти перевірили його і дізнались, що власниця картки — київська косметологиня. Аби дізнатись про її роль у схемі — йдуть до неї на прийом.

Ось вона!

Тож знайомтеся: перекупниця — Ярослава Хрестина. Квитками вона барижить, судячи з кількості відгуків у її соцмережах, не перший рік, тож клієнтів за цей час назбиралось достатньо. Тут задіяний і Тікток, і Інстаграм та навіть інтеграційна реклама у популярних блогерів. Але ж звідки ж вона бере квитки, якщо їх неможливо знайти — як наші колеги особисто пересвідчились — ані на сайті, ані у касах ні в Києві, ні за кордоном?

Співпадіння?

Тож це питання поставили дівчині особисто, а до того звернули увагу на цікаву деталь: пані Ярослава — з міста Рубіжного, що в Луганській області, яке межує з Сєвєродонецьком. Звідки родом той самий пан Перцовський, який відповідає за квитки в “Укрзалізниці”. Невже… це співпадіння? Чи все куди простіше і топменеджер залізниці може просто зливати квитки подрузі? В цю версію, з урахуванням масштабів персони, важко повірити. Але не запитати про це в Ярослави журналісти не могли. Вона каже, що не знає навіть, хто це. Але ж звідки і як вона дістає дефіцитні квитки? Причому продає їх в промислових масштабах! Ось виставляє загальну кількість проданого за менш ніж за півроку, а ось анонсує, що має на руках. Масштаби вражають, чи не так?..

Як перекупам вдається вхопити усі квитки – намагався пояснити і транспортний оглядач, автор блогу “Залізні магістралі” Олег Васильєв.

Що перекупниця робила в російських ЗМІ?

Особистість перекупниці покупцям невідома, втім ХрЕстина, що цікаво, засвітилась навіть в російських ЗМІ, де її згадують як “учасницю замаху” та “агентку СБУ”, яку ФСБ підозрює в підриві автомобіля експідполковника СБУ Василя Прозорова, що стався пів року тому. Питання, як саме звичайна дівчина з Сєвєродонецька нібито пов’язана зі Службою безпеки, лишається відкритим. Без ґрунтовної відповіді залишилось і питання масового перепродажу квитків, адже в розмові пані Ярослава заперечує наявність будь-яких схем. Все нібито чисто й прозоро – каже, квитки купляє так само, як і інші користувачі, але чомусь у них не виходить, відтак звертаються до неї по допомогу й вона їм люб’язно допомагає.

Відкрили кримінальне провадження, але бізнес і далі “процвітає”?

Щоправда, зазначають журналісти, віриться виправданням пані Хрестіної важко. Бо ж сумнівно, що одна людина може безперешкодно перепродавати квитки настільки легко, ще й в такій кількості. Вірогідно, що без якоїсь схеми тут не обійшлось, відтак журналісти звернулися до правоохоронних органів та “Укрзалізниці” з метою привернути їх увагу, адже, попри всі виправдання керівників УЗ, на сьогоднішній день маємо незмінну ситуацію — квитки відсутні, зате перекупники працюють на повну силу. Згодом стало відомо, що проти дівчини було відкрите кримінальне провадження після виходу у світ матеріалу.

Одвічна боротьба

Тобто виходить, що жодної магії немає, є лише порушення правил користування УЗ та відкрите кримінальне провадження проти перекупниц і її спільників. Така собі одвічна боротьба, як двигун прогресу, між перекупниками та "Укрзалізницею". А ось що каже Олексій Пугач - керівник проєктів пасажирського напряму АТ "Укрзалізниця".

"Боротьба з перекупами – це завжди така тонка межа, де ми робимо погано перекупу і де ми робимо погано користувачу. І у нас завжди дилема, до якого моменту потрібно дожати. Ми можемо, умовно, зараз відмінити повернення міжнародних квитків, як роблять авіакомпанії – от ти купив і його неможливо повернути. Якби ми пішли по такій моделі, тоді в перший день усі, хто купив, усе – далі квитків не існує, їх немає ні в перекупа, ніде, у тебе є тільки перший день".

Як перешкоджають перекупам?

Тож, хто переможе в цій нескінченній грі – "Укрзалізниця" зі своїми новими механізмами боротьби чи перекупники, що завжди на крок попереду? Важко сказати. Одне зрозуміло точно – наразі ця весела реальність залишається з нами: система модернізується, контролі посилюються, а квитки однаково зникають за секунди. Для розуміння на онлайн-продажі припадає понад 86% усього обсягу проданих "Укрзалізницею" квитків, 50% – продані в застосунку. Загалом застосунок налічує понад 3 млн користувачів, 8 тисяч з яких були заблоковані. З них понад 2 тисячі, так би мовити, "унікальні" користувачі, які мали верифікацію через "Дію". Закуповувати квитки заздалегідь і "малювати" на них потрібні прізвища, за словами Олександра Перцовського, зараз перекупам просто б не вдалося.

"Тому що змінити прізвище на квитку неможливо. Були випадки, коли просто у фотошопі нахабно ставили інше ім’я, ми таких людей висаджували, були сльози-соплі, як же так, я ж купив цей квиток. Ми маємо відомості зі справжніми іменами, тому це легко під час посадки визначається".

Що не так із сайтом?

Тобто по факту система продовжує вдосконалюватися та ускладнювати життя перекупникам. Але користувачі в Мережі й досі скаржаться, що коли відкриваються продажі о 9:00, сайт не витримує навантаження і видає збої. Чому так – пояснювала Вікторія Галатін, заступниця директора IT-департаменту АТ "Укрзалізниця".

"Коли людина постійно звертається, вона несе навантаження. Таких користувачів занадто багато, особливо під час відкриття продажу квитків о 8 годині, коли відкривається внутрішнє сполучення, і о 9 годині ранку, коли відкривається міжнародне. Просто аномальна кількість запитів. Також намагаємося аналізувати кожен у нас збійний процес, кожен етап, коли просіла система і працездатність, що саме на це вплинуло. Якщо бачимо, що десь вмілий користувач дуже влучно обходить навіть встановленні ЛОГ-контролі й обмеження, звісно, ми збільшуємо їх. Але збільшуємо, щоб не нашкодити користувачеві, але упередити дії будь-яких зловживань".

Як перекупи оминають складнощі?

Але ось що цікаво: коли прості користувачі стикаються з зависанням системи, перекупники, здається, прекрасно оминають цей момент, зазначають журналісти. Можливо, саме вміння обходити ЛОГ-контролі – таємниця їхнього успіху? Наразі залишається сподіватися, що наступний етап покращення системи принесе користь саме нам, а не тим, хто вже давно знає всі її слабкі місця.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" пильно стежить за всім, що відбувається навколо квиткових махінацій.

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