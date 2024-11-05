Бізнес на "Укрзалізниці": як працюють перекупи і чому їхню діяльність і досі не припинили

"Укрзалізниця" пильно стежить за всім, що відбувається навколо квиткових махінацій. Відповідно до їхньої офіційної позиції, перекупники — це не просто випадкові підприємці, а справжні хапуги нашого часу, з якими ведеться активна боротьба.

Про це йдеться у матеріалі проєкту "Хапуга.ua"

Як працює схема із перекупом квитків

Поки борці з тіньовими квитковими схемами наводять порядок у системі, перекупники, здається, лише вдосконалюють свою майстерність. В результаті пасажири продовжують стояти в черзі не до каси, а до "чорного ринку".

Проти вже відомої нам з попереднього матеріалу "Хапуга.ua" перекупниці Ярослави Хрестіної було відкрите кримінальне провадження, та це не заважає їй і надалі вести свій "альтруїстичний" бізнес.

Ярослава Хрестіна

На онлайн-продажі припадає понад 86% усього обсягу проданих "Укрзалізицею" квитків, 50% – продані у застосунку. Загалом застосунок налічує понад 3 млн користувачів, 8 тисяч з яких були заблоковані. З них понад 2 тисячі – так би мовити "унікальні" користувачі, які мали верифікацію через Дію.

Закуповувати квитки заздалегідь і "малювати" на них потрібні прізвища, за словами Олександра Перцовського, зараз у перекупів просто би не вийшло.

"Тому що змінити прізвище на квитку неможливо. Були випадки, коли просто у фотошопі нагло ставили інше ім’я, ми таких людей висаджували, були сльози-соплі, як же так, я ж купив цей квиток. Ми маємо відомості зі справжніми іменами, тому це легко при посадці визначається", - каже голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Тобто система продовжує удосконалюватись та ускладнювати життя перекупникам. Але користувачі в мережі і досі скаржаться, що коли відкриваються продажі о 9:00, сайт не витримує навантаження і видає збої.

"Коли людина постійно звертається, вона несе навантаження. Таких користувачів занадто багато, особливо при відкритті продажу квитків о 8 годині, коли відкривається внутрішнє сполучення і о 9 годині ранку, коли відкривається міжнародне. Просто аномальна кількість запитів. Також намагаємось аналізувати кожен у нас збійний процес, кожен етап, коли просіла система і працездатність, що саме на це вплинуло. Якщо бачимо, що десь вмілий користувач дуже влучно обходить навіть встановленні ЛОГ-контролі і обмеження, звісно ми збільшуємо їх. Але збільшуємо, щоб не нашкодити користувачу, але упередити дії будь-яких зловживань", - каже Вікторія Галатін, заступниця директора IT-департаменту АТ "Укрзалізниця".

Але ось що цікаво: коли прості користувачі стикаються із зависанням системи, перекупники, здається, прекрасно обіймають цей момент. Можливо, саме вміння обходити ЛОГ-контролі — таємниця їхнього успіху?

Поки що залишається сподіватися, що наступний етап покращення системи принесе користь саме нам, а не тим, хто вже давно знає всі її слабкі місця. А що ж з нашою героїнею, яка так наполегливо хоче "допомагати" людям?

"Ми детально подивились на результати вашої статі і передали їх нацполіції. Наскільки ми розуміємо, ця перекупниця не живе в межах країни, тому їхні можливості її дістати дещо обмежені, але ми також робимо контрольні закупівлі, де вдається зрозуміти, хто ці люди і де ми маємо інформацію щодо їх конкретних дій також передаємо це поліції", - каже Олександр Перцовський.

Цікаво, що навіть для контрольної закупівлі Ярослава не змогла знайти прямі квитки на напрям "Київ-Варшава" і перепродала їх з пересадкою у Хелмі.

"До речі, оця контрольна закупка - у Варшаву вона не змогла продати, продала виключно Хелм, який, повторюсь, доступний всім", - каже Олександр Перцовський.

І все ж, як же вона купляє квитки і чому у неї виходить, а у в інших - ні.

"Якщо дивитись, а звідки ж з’являються квитки у перекупів, то це в першу чергу ті квитки, які повертають пасажири. В середньому на міжнародному сполученні 12-15% квитків повертаються і відповідно перекуп дивиться, моніторить ці квитки і якщо хтось повернув, він собі його перекупає", - каже Олексій Пугач, керівник проєктів пасажирського напряму АТ "Укрзалізниця".

Крім того, що стежити власноруч і купувати повернені квитки зможе будь-хто і без доплат третім особам, УЗ запровадила функцію автовикупу на міжнародні напрями.

"У нас в середньому за перші три тижні жовтня за допомогою автовикупу на рейс "Київ-Варшава" і зворотньо було викуплено 162 квитка, при цьому лише 11 людей не змогли придбати такі квитки, які створили, тому що там були специфічні запити – нижні місця і лише поруч", - каже Олексій Пугач, керівник проєктів пасажирського напряму АТ "Укрзалізниця".

За словами Олексія Пугача, автовикуп працює як онлайн-черга – якщо ви не знайшли потрібний квиток і створили заявку на автовикуп за сім днів до поїздки, то він спрацює з імовірністю понад 85%. Крім зручності, це допомагає і в боротьбі з перекупами, адже автовикуп виконує ті ж самі функції, але законно і без переплат. Що ж такого роблять тоді перекупи, що до них продовжують звертатись пасажири? Фактично зі свого акаунту Ярослава придбала лише 10 квитків за весь час його існування в додатку УЗ, решта були куплені через третіх осіб, яких вона залучала до своєї схеми, таким чином обходячи виявлення специфічної активності та в подальшому блокування.

"Я не можу видавати всі деталі, бо сподіваюсь, що спрацює слідство, але вже наступні квитки людина, коли ми робили через неї контрольну закупівлю, то це була вже інша Дія, людина, яка живе в Україні", - каже Олександр Перцовський.

Тобто, як бачимо, фокусу з квитками немає, схема цілком зрозуміла і все набагато простіше – організована всього-навсього ціла мережа перекупників, якими керує Хрестіна та за допомогою яких вона і викуповує і збуває повернені квитки втридорога навіть із заблокованим акаунтом в УЗ.

Що каже перекупниця

Після випуску нашого розслідування ми вирішили ще раз поспілкуватись з перекупницею та поцікавились, чи досі вона займається перепродажем.

Журналісти знову поспілкувались із Ярославою Хрестіною

Розмова з перекупницею Ярославою Хрестіною:

"Доброго дня, підкажіть будь ласочка, мені дали ваш номер телефону, сказали, що ви можете допомогти з квиточками на Варшаву".

"Ага, да".

"Мене цікавить на кінець жовтня чи початок листопада, я бачила у вас в інсті, ви викладали перші числа листопада є"

"Ну да, бажано 4-5 числа, якщо заздалегідь хочете".

Цікаво, що просто так квитки Хрестіна вже не продає, тепер працює тільки по рекомендаціях від вже знайомих їй покупців.

Розмова з перекупницею Ярославою Хрестіною:

"І скажіть будь ласка, ви по рекомендації чи просто?"

"У мене подружка колись замовляла, ще десь пів року тому, казала, що до вас можна звернутись.

"Ну і в інстаграмі я бачила. Ну тобто я на вас підписалась кілька місяців тому і ось, знадобилось нарешті"

"Ага, ок. А скиньте подружку мені будь ласка, хто їздив".

"Окей скину".

"Добре, дивіться, мені треба, щоб подружку ви мені скинули, бо я зараз не буду приймати просто не по рекомендації замовлення, я подивлюсь, вас оформлю і якщо мені все підійде, то квиток вже завтра вам надішлю"

А от сюжет "Хапуги" пані Хрестіній, судячи з усього, не сподобався.

Розмова з перекупницею Ярославою Хрестіною:

"Скажіть будь ласка, таке ще питання – не знаю, чи це про вас в новинах щось показували, там ніяких у мене проблем не буде?"

"Ой, та які проблеми, ці новини я скоро пошлю дуже далеко і надовго".

Та в кінці розмови пані Ярославі вже увірвався терпець.

"Ладно, ви записуєте розмову чи я не розумію? Чи ви з якихось новин мені телефонуєте чи що відбувається? Про яку інформацію ви питаєте? Нічого я не буду розповідати".

Що кажуть в "Укрзалізниці" про боротьбу з перекупами

Тобто виходить, що ніякої магії немає, є лише порушення правил користування УЗ та відкрите кримінальне впровадження проти як самої перекупниці, так і її спільників. Така собі одвічна боротьба, як двигун прогресу, між перекупниками та "Укрзалізницею".

"Боротьба з перекупами це завжди така тонка границя, де ми робимо погано перекупу і де ми робимо погано користувачу. І в нас завжди дилема, до якого моменту потрібно дожати. Ми можемо, умовно, зараз відмінити повернення міжнародних квитків, як роблять авіакомпанії - от ти купив і його неможливо повернути. Якби ми пішли по такій моделі, тоді в перший день всі, хто купив, все – далі квитків не існує, їх немає ні в перекупа, ніде, у тебе є тільки перший день", - каже Олексій Пугач, керівник проєктів пасажирського напряму АТ "Укрзалізниця".

Тож, хто переможе у цій нескінченній грі — "Укрзалізниця" зі своїми новими механізмами боротьби чи перекупники, що завжди на крок попереду? Важко сказати. Одне зрозуміло точно - поки що ця весела реальність залишається з нами: система модернізується, контролі посилюються, а квитки все одно зникають за секунди.

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