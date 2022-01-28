Бізнес-партнер винен гроші: чому боксер Вірчис міг накласти на себе руки

Бізнес-партнер винен гроші: чому боксер Вірчис міг накласти на себе руки

Вірчис завершив боксерську кар'єру 13 років тому. Вирішив займатися агробізнесом, але прогорів.

На паркуванні у середмісті Києва знайдено тіло відомого боксера, інтерконтинентального чемпіона у суперважкій вазі Володимира Вірчиса. Слідство розглядає версії самогубства та вбивства. Знайомі та друзі кажуть, що не відкидають обидві версії. Нібито останнім часом 48-річний боксер не виходив із депресії.

Після завершення боксерської кар’єри він не міг себе знайти в звичайному житті, а гроші, зароблені у спорті, він довірив відомому бізнесменові і прогорів. Про це 28 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Володимир Вірчис був одним із перших українських боксерів, які досягли визнання у суперважкій вазі.

28 поєдинків і 26 перемог. Він завершив кар’єру 13 років тому. Був інтерконтинентальним чемпіоном та чемпіоном Європи. Життя після спорту залишалося публічним. Його часто запрошували на телебачення та знімали для різних програм.

Але все змінилося з з початком пандемії.

"Була складна ситуація. Дуже важко йому було останні півтора-два роки. Знаєте, коли спортсмен завойовує медалі для країни, він усім потрібен, коли людина не на п'єдесталі, не в рингу, стає незатребуваною у житті", - каже його близький друг Тимофій Нагорний.

Нагорний наразі займається організацією похорону. Просить мерію Києва виділити місце на Байковому цвинтарі. Їхня остання розмова була вчора вранці. Вірчис прощався.

"Ми з ним спілкувалися ще вчора вранці. Говорив, що тяжка ситуація. Казав, якщо щось трапиться, щоб поклопотав про сім'ю. Я говорю: "Вова, про що зараз говориш?" "Допоможи там Ірині та доньці Аміні!" Я не розумів, про що він говорить", - згадує Нагорний.

У Києві на парковці знайшли тіло відомого боксера Володимира Вірчиса | Новини України

Усі гроші, зароблені на рингу, Володимир Вірчис вирішив вкласти в агробізнес. Його партнер - політик та бізнесмен Владислав Мангер. Наразі він банкрут і його судять за підозрою у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк.

"У них були непрості стосунки з Мангером. Мангер винен визначену суму. Тепер уже сім'ї".

Адвокати Мангера підтвердили - напередодні смерті Вірчис зустрівся зі своїм боржником у суді та посварився.

"Існував борг. Покійний всі свої гроші довірив одній людині. Досить відомій людині, і ця людина не віддала ці гроші", - зазначив адвокат родини Володимира Вірчиса Олександр Протас.

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Додому повернувся у вкрай пригніченому настрої.

"Я, мабуть, був останнім, хто з ним спілкувався. Ми з ним спілкувалися ну майже о 12-й ночі. Він мене набрав. Я його намагався заспокоїти. Він не послухав мене", - згадує адвокат.

Після опівночі він вийшов із квартири. А за кілька годин його тіло знайшли сусіди в підземному паркінгу.

"Людина не просто скінчила життя самогубством, а її довели до самогубства. У нас всі підстави вважати, що є склад злочину, який передбачений як доведення до самогубства", - каже Олександр Протас.

У поліції розглядають кілька версій. Передовсім версію самогубства та вбивства. Адвокати боксера продовжать судитися із боржником на користь спадкоємців. У Володимира залишилися дружина Ірина та донька Аміна.

Автори: Дмитро Святненко, Іван Воробйов