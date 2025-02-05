Бізнес-підхід Трампа до війни: як США хочуть домовитися з Путіним і до чого тут українські корисні копалини

Переговори з Україною та Росією про закінчення війни, за словами Трампа, проходять "досить добре", і США матимуть різні зустрічі щодо цього найближчим часом.

Як бачимо, Дональд Трамп якнайшвидше намагається виконати свої ключові передвиборчі обіцянки. Й Україна не є виключенням. Звичайно, що за 24 години, як про це неодноразово говорив Трамп, війну закінчити неможливо. Проте адміністрація США вже розпочала переговори як з Києвом, так і з Москвою щодо угоди про припинення вогню. Трамп і його команда переконані, що для цього на поступки доведеться піти і Україні, і Росії. Нас до цього підштовхуватимуть, шантажуючи зупинкою американської збройної допомоги, а Кремль - посиленням санкцій і зниженням світових цін на нафту.

Коли саме та на якому рівні у адміністрації Трампа заплановані переговори з росіянами поки що невідомо. Проте західні ЗМІ вже пишуть про можливі майданчики – ОАЕ та Саудівська Аравія. Натомість у Києві найближчим часом, за словами Володимира Зеленського, очікують на Кіта Келлога - спецпредставника Трампа по Україні та Росії. Чи поїде він до Москви, та чи взагалі має мандат на проведення переговорів з росіянами, також невідомо. Але, судячи з численних заяв Трампа, його адміністрація вже має певні контакти з Кремлем. Поки що Путін озвучив дві головні умови для початку переговорів: проведення президентських виборів в Україні та юридичне визнання російської окупації чотирьох українських областей.

На цьому вимоги Путіна не закінчуються. Проте й Україна теж має чим зацікавити Трампа. Тож, як нова адміністрація США намагається домовитися з Росією про припинення вогню? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Наприкінці вересня 2024 року, за півтора місяці до президентських виборів у США, Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Все це відбувалося на хвилі негативу після відвідин українським президентом оборонного заводу в Скрентоні (штат Пенсильванія). Республіканці використали це у своїй передвиборчій кампанії, звинувативши Зеленського у втручанні в американські вибори. Не дивлячись на це, українському президенту вдалося представити Трампу План перемоги України.

Трохи пізніше стало відомо, що найважливішими в цьому Плані є три пункти:

заміна частини американських військ в Європі українськими після закінчення війни;

американські інвестиції у видобуток українських корисних копалин, особливо рідкоземельних матеріалів;

надання США повноважень щодо перевірки інвестицій – хто може вести бізнес в Україні – за принципом "будь-хто крім Китаю".

Тоді в Нью-Йорку українська делегація переконувала Трампа, що Україна має значні поклади мінеральних ресурсів, у тому числі на окупованих територіях. Збільшивши свій вплив у країнах Африки й Латинської Америки, Росія та Китай вже контролюють значну світову частку видобутку цих матеріалів. А встановивши контроль ще й над українськими родовищами, в розпал глобального протистояння демократій і диктатур, Захід ризикує залишитися без доступу до цих критичних ресурсів, які ще має Україна та, наприклад, Казахстан.

За даними Всесвітнього економічного форуму (щорічно проходить у Давосі, Швейцарія), Україна входить до десятки постачальників мінеральних ресурсів, маючи близько 5% світових запасів. Це титан, літій, берилій, марганець, галій, уран, цирконій, графіт, нікель та інші. Наприклад щодо титану, Україна володіє найбільшими його запасами в Європі. Він використовується в аерокосмічній, оборонній, медичній, автомобільній та морській промисловості.

"Україна також має одні з найбільших в Європі підтверджених запасів літію (за оцінками, 500 тис. тонн), життєво необхідного для акумуляторів, кераміки та скла. Україна є 5-м в світі виробником галію, необхідного для напівпровідників і світлодіодів, і була великим виробником газу неону, постачаючи 90% високоочищеного неону напівпровідникового класу для промисловості мікросхем США. Україна може похвалитися підтвердженими покладами берилію, який має вирішальне значення для ядерної енергетики, аерокосмічної, військової, акустичної та електронної промисловості, а також урану, який є важливим для ядерного та військового секторів", - йдеться у звіті Всесвітнього економічного форуму.

За різними оцінками, загальна вартість українських рідкоземельних матеріалів – це $12-15 трлн. Понад 30% цих покладів знаходяться на окупованих територіях, до яких вже має доступ Росія. Враховуючи те, що Китай контролює близько 70% видобування рідкоземельних матеріалів та ще 90% переробки, пропозиція України для США – це критичне питання. На третій тиждень свого президенства, підписуючи виконавчі укази в Овальному кабінеті, Дональд Трамп неочікувано заявив, що його адміністрація зараз працює над деякими угодами, щоб США мали певні гарантії.

"Ми говоримо Україні, що вони мають дуже цінні рідкоземельні ресурси. Ми хочемо, щоб те, що ми надали, мало гарантії. Ми прагнемо укласти угоду з Україною, де вони збираються забезпечити те, що ми їм даємо, своїми рідкоземельними елементами та іншими речами", - додав президент США.

Україна все ще отримує американську зброю за попереднім пакетом допомоги на $61 млрд, який Конгрес ухвалив у квітні 2024 року після понад піврічного блокування особисто Трампом. Його команда ніколи не приховувала, що шантажуватиме Україну подальшою допомогою, якщо Київ не піде на переговори з Росією про припинення вогню. Але, проблема в тому, що Путін відмовляється зустрічатися з Зеленським, посилаючись на його буцімто нелегітимність. А насправді ж очільник Кремля не хоче зустрічатися навіть з європейськими лідерами – лише з американським президентом.

Тож угода про надання подальшої американської допомоги під гарантії українських корисних копалин може бути вигідна як Вашингтону, так і Києву. Особливо, якщо Трампу не вдасться домовитися з Путіним про встановлення режиму припинення вогню й заморозки війни.

"У нас їх (корисних копалин - Ред.) достатньо. І ви бачите, що Росія ще від 2014 року окупувала наші землі. Частково там дійсно були великі об'єми наших корисних копалин. Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами. Ми відкриті, щоб заходили інвестиції американських компаній", – заявив Володимир Зеленський.

За словами українського президента, Київ і Вашингтон вже готують графік зустрічей. Зокрема про це очільник ОПУ Андрій Єрмак говорив у вівторок, 4 лютого, з радником Трампа з нацбезпеки Майком Волтцом, домовившись про "необхідність організації особистих контактів між президентами України та США найближчим часом". Київ неодноразово наголошував, що спершу представники адміністрації Трампа мають зустрітися з українськими посадовцями, щоб узгодити позиції перед переговорами США з Росією.

На думку почесного експерта Ради з міжнародних відносин (CFR), спецпомічника президента США і старшого директора у справах Росії в апараті Ради нацбезпеки у 2004-2007 роках Томаса Грехема, зараз перед адміністрацією Трампа стоїть два складних питання.

По-перше, як змусити Путіна сісти за стіл переговорів і вести їх чесно.

По-друге, як досягти врегулювання, яке б було прийнятним для Путіна і Росії, та відповідало мінімальним потребам США, українських партнерів і європейських союзників.

"На сьогодні незрозуміло, як цього досягти. Єдине, що цікавить Путіна, - це переговори про капітуляцію України. Він висунув низку вимог: відмова (України – Ред.) від членства в НАТО; визнання анексії чотирьох (українських – Ред.) областей; демілітаризація та денацифікація; і, до речі, Захід має зняти санкції. Путін не бачить причин для компромісу на цьому етапі, бо в його голові все йде так, як він хоче. Його економіка стійка до західних санкцій. Він бачить кадрові проблеми, з якими стикаються українці. Він також бачить слабку підтримку Заходу. Тож, якщо ви сидите в Кремлі, навіщо вам вести переговори?", - вважає Томас Грехем.

До всіх цих умов додається ще й вимога Путіна провести в Україні президентські вибори, що навіть в умовах режиму припинення вогню неможливо. Тож, дійсно, Путін вимагає того, що апріорі неможливо виконати. До того ж, на юридичне визнання російської окупації чотирьох українських областей ніколи не піде ні Київ, ні Захід. У ситуації, коли Трамп постійно говорить, що війна Росії проти України – це більше проблема Європи – Євросоюзу також слід відігравати тут більшу роль, не залишаючи Трампа з Путіним "наодинці".

Нещодавно Трамп вкотре заявив, що Європа не встигає за США щодо допомоги Україні. За його словами, "одна з проблем російсько-української ситуації в тому, що США хочуть певного вирівнювання", бо Америка вкладає майже $300 млрд, а Європа – на $200 млрд менше. Але це неправдиві цифри. Від початку повномасштабного російського вторгнення США надали Україні зброї та військового обладнання на $177 млрд. Євросоюз надав Україні близько $145 млрд фінансової, військової та гуманітарної допомоги.