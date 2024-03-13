Благали про кесарів розтин: на Хмельниччині після 16 годин тяжких пологів померло немовля

Подружжя з Хмельницької області звинувачує медиків у смерті свого новонародженого сина. Хлопчик з'явився на світ у Кам'янець-Подільському перинатальному центрі, але не вижив. Висновок патологоанатомів - важка асфіксія, тобто, удушення.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Пологи у Вікторії тривали 16 годин

Подружжя Дмитра та Вікторії на свого первістка чекали 9 років. Вікторія одразу стала на облік, не пропускала жодного обстеження. Аналізи були ідеальні.

Народжувала Вікторія у Кам'янець-Подільському перинатальному центрі. 16 годин тривали пологи. Чоловік каже - Вікторія була знесилена і ледь притомна. Але прохання про кесарів розтин лікарка наче не чула.

Згодом патологоанатом скаже - хлопчик народився живим. Помер через важку асфіксію. Батько, який не виходив від породіллі, запевняє - до реанімаційних заходів лікарка була не готова.

Дмитро та Вікторія

Коли Вікторії і Дмитру видали виписку з перинатального, вони очам не повірили - у породіллі діагнози, про на які досі й натяку не було.

"Вона нам подописувала, що мала цукровий діабет, ожиріння", - каже батько немовляти Дмитро Половинка.

Що кажуть медики

У перинатальному ситуацію коментує керівництво - мовляв, лікарка, що приймала у Вікторії пологи, захворіла. Кажуть: так звана "патолого-анатомічна конференція" дійшла висновку - виявити та попередити внутрішньоутробну гіпоксію у немовляти, було неможливо. Тож про лікарську помилку, вважають колеги, не йдеться. Щоправда, питання про ніби то вигадані породіллі діагнози, стає для спікерів повною несподіванкою.

"На сьогоднішній день ще тривають певні слідчі дії. Очікуємо остаточного заключення судмедекспертизи", - каже директор лікарні Борис Сирота.

Лікарня, в якій сталась трагедія

У поліції розслідують справу

У поліції також відкрили провадження та розслідують смерть немовляти. Там кажуть - це не єдине кримінальне провадження стосовно лікарів цього перинатального центру. Був випадок, коли дитина померла також під час пологів.

У випадку зі смертю сина Вікторії і Дмитра, кажуть у поліції, теж розраховувати на швидке розслідування не варто. Експертизи робляться за межами Кам'янця-Подільського. А юристи додають - медичні справи часто безнадійні, бо і слідчі, і судді слабко обізнані із термінами, діагнозами, протоколами.

Медична юристка дала поради потерпілим через лікарську халатність

"Судді так само, коли до них щоразу потрапляє така справа, думають: ну чому я?! І в таких спосіб аби не зробити щось не так, відтягують і відтягують", - каже медична юристка Зоряна Скалецька.

І лікарі цим користуються - каже медична юристка Зоряна Скалецька. А ще дається взнаки корпоративна солідарність - до колег поблажливі, навіть якщо бачать лікарську помилку. Тож найперша порада фахівчині, просити у медиків не виписку - документацію. При цьому не провокувати з ними конфлікту.

А ще потерпілим варто звернутися із скаргою до національної служби здоров'я? аби там провели своє розслідування. Воно має всі шанси бути неупередженим, адже на кону гроші - які не отримає або змушена буде повернути лікарня у разі виявленої помилки.

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Нагадаємо, в обласній дитячій клінічній лікарні Одеси медики врятували життя немовляті шести місяців, яке проковтнуло пружину від заколки для волосся.

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