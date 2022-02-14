Пробув у комі 18 днів: на Рівненщині рідні звинуватили медиків у смерті 25-річного чоловіка

Пробув у комі 18 днів: на Рівненщині рідні звинуватили медиків у смерті 25-річного чоловіка

Пацієнт помер через 18 днів після госпіталізації.

У м. Сарни Рівненської області в лікарні помер 25-річний чоловік. Родичі покійного звинуватили медиків у неналежній допомозі, а лікарі ж стверджують, що вони зробили все, що могли.

Про це 14 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Лікарка пропонувала рідним хворого "самим його лікувати"

Вдова Іллі Панасюка Юлія розповіла, що пара побралась пів року тому. Вона не уявляла, що станеться така трагедія.

"У нього почалися судоми всього тіла, його нудило, крутилась голова та біль сильний в лобовій частині голови", - згадує Юлія.

Викликала швидку. В Іллі був дуже високий тиск. Каже, чоловікові надавали допомогу, потім попід руки із 5 поверху повели до швидкої. З карети в приймальне пацієнта, хоч був у свідомості та вже везли на ношах. Прийняла, кажуть рідні, завідувачка, яка мовляв, оглянула і вийшла. А профільних фахівців, стверджують, на місці узагалі не було.

У Рівненській області стався медичний скандал

"Ми чекали на комп'ютерну томографію півтори години, лікаря анестезіолога ми чекали дві з половиною години. Його боліла голова, він просто просив допомоги", - каже мати покійного Світлана Панасюк.

"Просила лікаря: вколіть йому адреналін, він помирає, зробіть щось, вона відповіла: "Якщо така розумна, то лікуй його сама", - каже вдова Юлія Юшко.

Медики не повідомили рідним чоловіка, що він у комі

В цей час Іллі ставало гірше, кажуть рідні. Врешті комп'ютерна томографія виявила: стався крововилив у мозок. Пацієнта скерували в реанімацію.

"На ранок ця лікарка сказала, що все добре, він у медикаментозному сні, навіть не повідомивши нас, що він вже в комі", - каже Світлана Панасюк.

Ілля у комі, кажуть, приєднаний до апаратів прожив ще 18 днів.

Лікарка каже, що вони зробили усе можливе та звинувачує хворого у тому, що він не лікувався вчасно

Лікарка, яка того дня приймала Іллю, стверджує, робили усе можливе і згідно протоколів.

"Якщо врахувати, що це був вихідний день, що це доставлявся рентген-лаборант з дому, що це 15 хвилин гріється апарат, то це абсолютно не довго", - сказала завідувачка приймального відділення Сарненської лікарні Тамара Супрунець.

Проте адвокатка родини Ольга Віцюк покійного стверджує, що медики все ж порушили протокол та вчасно не зробили хірургічного втручання.

Чи було неналежне виконання обов'язків медиками з'ясовують тепер слідчі. Опитали потерпілих і свідків. Сьогодні отримали ухвалу суду, щоб дослідити документи лікарні.

"Для того, щоб навіть призначить експертизу, необхідно зібрати усі медичні документи і отримати результати службових розслідувань", - сказав керівник слідчого відділення Сарненської поліції Василь Дячук.

Їх у лікарні, кажуть, провели уже двічі. Ще має бути від департаменту охорони здоров'я. Медики переконують, вони у смерті пацієнта не винні. Чоловік мав ще й супутнє захворювання.

"Знаючи, що в дитини був вроджений полікістоз нирок, знаючи, що призначені були препарати для зниження тиску, які він не вживав два чи три місяці і вони звинувачують когось", - каже завідувачка приймального відділення Сарненської лікарні Тамара Супрунець.

Доводитимуть, що Іллю можна було врятувати скільки стане сил, кажуть рідні. Якщо не вистачить матеріалів для комплексної експертизи, кажуть, погодяться на ексгумацію. Якщо провина лікарів є – їм загрожує до 3 років за в'язниці.

Нагадаємо, 1 січня 2022 року 25-річному жителю міста Сарни стало зле. Дружина чоловіка викликала медиків. Хворого госпіталізували, проте через 18 днів він помер у реанімації. Рідні чоловіка звинуватили медиків у неналежній допомозі та звернулись до поліції.

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