Благодійна ініціатива "Твоя мрія": хто отримає червону машину за добру справу

Благодійна ініціатива "Твоя мрія": хто отримає червону машину за добру справу

Загалом для благодійного проєкту вдалось назбирати близько 4 мільйонів гривень.

Благодійна ініціатива "Твоя мрія" від шоу "Твій день" на телеканалі "1+1" завершилася. І от уже оголошено переможців.

Про це 17 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Потенційним власником головного призу - новенької італійської автівки – стала Аліна Жданова, викладачка Київського державного коледжу готельного господарства. Нещодавно жінка отримала водійські права і ця машина стане першою у її житті.

Благодійний проєкт стартував у жовтні. Впродовж двох місяців українці перераховували кошти на благодійний фонд, аби у єдиному в Україні відділенні "акушерська кардіологія" в Інституті Амосова для мам та немовлят із вадами серця з’явилося сучасне обладнання. Активність була такою, що сайт не витримував навантаження, а внески сипалися майже щотри хвилини. Загалом вдалось назбирати близько 4 мільйонів гривень. Частину обладнання на цю суму вже передали до Інституту Амосова. Серед них - реанімаційні бокси для немовлят, сіпап-апарат та обладнання для операційної.

"Дякую! Дякую за допомогу, за все, що ви робили. Це – маленький крок до великої справи. І лікарі, і медсестри, кардіохірурги і кардіологи, акушери-гінекологи отримали змогу на достойному рівні витягувати таких дівчат, які вагітні і мають хворі серця. Давати їм шанс ставати матір’ю. І це справді круто!", - сказав головний лікар Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Сергій Сіромаха.