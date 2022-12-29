Благодійники подарували житло сім’ї із 8 дітьми, дім яких спалили росіяни і їм довелося жити в погребі

Родина Лілі та Григорія Коваленків з Крупичполя, що на Чернігівщині, разом зі своїми 8 дітьми Свят вечір відзначали за столом вже у своєму домі.

Хату, в якій родина Коваленків жила 15 років поспіль спопелили російські окупанти. Сім’я жила у погребі та по людях, і от те в, що важко повірити, трапилося - вони отримали ключі від свого дому, йдеться в ТСН.

Дітвора тулилася один до одного на великому ліжку, тут вони за браком місця і гралися, і вчаться, і спали всі покотом. Тому у них розмови і мрії були про новий будинок, який будувався неподалік.

Коли ж родині подарували ключі від нового дому, батьки Ліля з Григорієм були невпевнені, що новий будинок - не сон. “Ми і не думали, що нам його дадуть”, – кажуть вони.

Будинок Коваленків згорів в одну мить на третій день широкомасштабного вторгнення до України. Російський танк розстріляв авто з цивільними, яке проїздило повз їхню хату. Від пострілу спалахнув і дім.

Вся родина з дітьми з палаючого будинку дивом вилізли через вікно. Городами вони втекли на інший куток села до знайомих і жили там у погребі.

Про поневіряння Коваленків ведучий “1+1” Костя Грубич розповідав ще восени. Від життя у погребі діти похворіли, так сильно, що наймолодшого Костика ледь не втратили. Тоді родина виїхала до родичів у місто, а до рідного села повернулися після деокупації області. Там дали тимчасовий прихисток. Перспективи власного житла у родини були примарними. Та про життя родини дізнались благодійники і взялися допомогти.

Будинок на 45 квадратів - це п’ять зібраних до купи модулів - кухня, санвузол, дві спальні та вітальня. Його поставили за гроші іноземних донорів. “Це не кінець цієї історії - це початок з надією і вірою у щасливе, краще життя”, - зазначає президентка громадської організації Леся Джажан.

В Ічнянській громаді ще двом родинам із дітьми подарують модульні будинки. Загалом тут 32 сім’ї залишилися без даху над головою.

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