Благала скинути швидкість, а водій ігнорував: пасажирка таксі шокувала деталями моторошної ДТП в Києві

Юлія Волковська — пасажирка таксі, яке влаштувало смертельну ДТП в Києві 5 червня / © Колаж ТСН

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Пасажирка таксі, водій якого влаштував у смертельну ДТП на Караваєвих дачах у Києві, розповіла про хвилини перед аварією. Юлія Волковська стверджує: водій «Мерседеса» Павло Плєшивцев не непритомнів, натомість ігнорував прохання скинути швидкість, відволікаючись на телефон.

Про це жінка розповіла в коментарі ТСН.

Волковську — єдиного свідка смертельної ДТП на Солом’янці — сьогодні виписують з лікарні, але вона не може ходити, адже отримала численні переломи. Жінці зробили операцію і вона потребує тривалого відновлення.

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Юлія згадує, водій таксі Плєшивцев на перший погляд здався їй цілком адекватним, був ініціатором розмови. Під час руху йому хтось зателефонував, після чого чоловік взяв телефон до рук, нібито тримав так впродовж всієї поїздки та водночас почав неконтрольовано збільшувати швидкість легковика.

«Жартував. Я сіла в таксі на праве сидіння машини. Ми пошуткували про дітей. Виїхали, буквально декілька хвилин — і він почав розганяти машину я не знаю, для чого, їхати в шаховому порядку, обганяючи, встаючи ось так, як в мультиках або на гонках у грі», — поділилася Волковська.

Версія, що водій хотів похизуватися перед нею — не цілком правдива, каже жінка, адже під час поїздки вона була зайнята своїми справами в телефоні і навіть не одразу зрозуміла, що авто несеться на шаленій швидкості.

«Я не зреагувала, бо мені треба було відповісти по дорозі в телефоні. Я нахилила голову. Йому теж хтось подзвонив. Він забрав телефон з панелі. Більше не пам’ятаю, що він його туди ставив. То він відповідав на дзвінок. А потім я звернула увагу, що в мене відлетіло дзеркало з моєї сторони. Я кажу: «Шо ти твориш?» Він на мене не звертав уваги«, — розповіла Юлія.

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Вона наголосила, що водій не непритомнів і нікуди не падав. Він тримався за кермо і не звертав на пасажирку уваги.

«І тут я вже чую — машину б’є. Я закрила очі. І вже я гальмую собою. Я впала і лежала на асфальті на гарячому. Свідомості жодного разу не втрачала до самої операції. Тобто ось так сталося», — додала Волковська.

Смертельна ДТП на Солом’янці в Києві — що відомо

Нагадаємо, що смертельна ДТП на Солом’янці сталася 5 червня. «Мерседес» на шаленій швидкості на плавному повороті автостради хотів обігнати машини по смузі для громадського транспорту, але влетів у підземний пішохідний перехід, яким ішли люди. Тоді загинуло четверо людей, серед них 12-річний Гриша Глушич, який саме повертався зі школи додому. Його батьки напередодні відвідали Юлію у лікарні. Вони мають спільного адвоката і надалі разом відстоюватимуть справедливе покарання для винуватця трагедії.

8 червня суд у Києві взяв під варту на 60 діб без права застави водія, який спричинив смертельну ДТП. Підозрюваний брав участь у засіданні лежачи, і стверджував, що знепритомнів за кермом.

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