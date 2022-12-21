Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Блекаут у Бучі: місто третю добу без світла, люди гріються та працюють у міськраді (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
528
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Блекаут у Бучі: місто третю добу без світла, люди гріються та працюють у міськраді (фото)

Фото: ТСН.ua

Мешканці кажуть, що готові терпіти блекаут - головне, щоб без Росії.

Місто Буча під Києвом повністю знеструмлено внаслідок російської атаки. У багатьох мешканців світла немає вже третю добу, а з ним подекуди опалення, гарячої води, зв'язку та Інтернету. Щоб погрітися, попрацювати та зарядити пристрої люди приходять до "Пунктів незламності", вони переповнені.

Один з них розташований у Бучанській міській раді, повідомляє ТСН.ua.

Другий день тут ажіотаж з ранку до пізнього вечора. Місце намагаються знайти всім. Люди приходять з ноутбуками, телефонами та павербанками. Хтось заряджає ліхтарики, зарядні станції, робить інгаляції дітям. Вчителі проводять онлайн-уроки, а діти - навчаються.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Розеток та подовжувачів на таку кількість людей у міськраді не вистачає, тому відвідувачів просять за можливості брати їх з собою. Часто закінчуються і стільці. Під час повітряної тривоги усіх просять вийти та перейти до укриття.

Мешканці, які були в російській окупації в Бучі у березні, кажуть, що тоді сиділи без світла понад місяць. Тому готові терпіти блекаут - головне, щоб без Росії.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Як повідомив міський голова Анатолій Федорук, станом на 21 грудня, у Бучу подається мінімальна кількість електроенергії. Мова про почергові графіки йти поки не може.

"У першу чергу треба утримувати критичну інфраструктуру. Ми генераторами забезпечуємо роботу котелень, насосних станцій, щоб забезпечити людей теплом та водою", – зазначив він у коментарі телеканалу "Київ".

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

У ДТЕК Київські регіональні електромережі кажуть, що наразі немає жодної можливості забезпечити почергове подавання світла мешканцям Київської області. Така ситуація може тривати 2-3 доби. 

За словами голови обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, блекаут у Київській області може тривати до 23 грудня.

© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
528
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація