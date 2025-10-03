Блекаут у Чернігові: що зараз відбувається у місті, яке знеструмлене через атаку РФ

Чернігівщина залишилась без електрики / © www.freepik.com/free-photo

На Чернігівщині через російські обстріли виникли проблеми з електропостачанням. В області розгортають додаткові «Пункти незламності». В обласному центрі відсьогодні припинили курсувати тролейбуси, місцеві бізнеси дістають генератори.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

На вулиці Чернігова повернулися генератори. Бариста Юлія розповідає — клієнтів побільшало, бо через відсутність світла люди не працюють.

Працівниці аптеки розповідають — живуть поряд, вдома світла немає, а на роботі можна й телефони зарядити, і хворим допомогти. Світло відключають за графіком — 6 годин світла немає, три години є. Але як немає електрики, то немає і води.

Пані Валентина запрошує ТСН зайти до неї, до магазину продажу води. У неї тут власний маленький «Пункт незламності» — поки заряджає свої телефон і планшет. Запас очищеної води встигли накачати до бочки. Покупців тут побільшало, але радіти цьому немає сил.

В обласній військовій адміністрації нас переконують — ситуація складна, але контрольована.

«Чи назвати це армагедоном? Мабуть, армагедоном треба назвати війну, яка відбувається, і терориста Росію, яка передусім створює нам цей армагедон. На сьогодні можна лише сказати, що всі алгоритми, за якими ми рухаємося, були раніше відпрацьовані», — каже голова Чернігівської ОВА.

Місцева влада обіцяє: за потреби можуть розгорнути додаткові пункти, адже Росія збільшує кількість ударів по енергетиці регіону.

