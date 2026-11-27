Блекаут у Дніпрі / © ТСН

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Безперервний гуркіт генераторів у Дніпрі та області. Вже п’яту добу там — масштабні перебої з електрикою. У деяких районах за цей час світло з’являлося лише на кілька годин.

Зупинилася і більшість котелень. Електротранспорт практично зупинився, по місту довелося розгортати додаткові мобільні пункти незламності.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

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Зупинення електротранспорту та штурм маршруток

Дніпро тоне у гулі генераторів. Просто посеред дороги стоять знеструмлені тролейбуси. А люди, які не можуть доїхати на роботу, штурмом беруть маршрутки. Йдеться не про звичайні знеструмлення: мобільні телефони містяни ходять заряджати в кафе та крамниці! Світла в Дніпрі немає вже кілька діб.

Місцевий житель: «Майже три доби не вмикають, немає світла. А якщо вмикають, то дуже слабка проводка і вибиває».

10–12 градусів у кімнатах і пліснява: як виживають містяни та переселенці

Ліза — дефлімпійська спортсменка, займається дзюдо. До Дніпра переїхала з потрощених Сум, оселилася у гуртожитку. Однак останні дні, каже, на межі виживання — без світла та, відповідно, без тепла.

Ліза, спортсменка, переселенка із Сум: «Опалення немає з неділі. Може бути 15 і десь десять градусів уночі».

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Її сусідка розповідає: світло за три доби дали менше ніж на годину — не встигли навіть зрозуміти, чи воно було.

Сусідка Лізи: «За три доби — 50 хвилин, і то це було о першій ночі. Ми просимо мінімум якийсь, щоб ми могли зарядити телефони, повербанки. Ходимо по сусідах, по магазинах кланяємося».

Місцева жителька: «У кімнаті 12 градусів. Постійно одягаємо дві пари шкарпеток і не можемо нормально спати».

Маленька Валерія щойно з вулиці, а мама готує кілька светриків, щоб одягнути дитину. Кімната геть чорна від плісняви та холодна — разом зі світлом зникло і тепло.

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Сьомий блекаут за кілька тижнів та порятунок у кав’ярнях

І така ситуація у багатьох районах міста та області. Цієї неділі Дніпро поринув у черговий, певно, вже сьомий блекаут за останні кілька тижнів. У деяких районах світла відтоді практично і не з’являлося. В моєму будинку електрика за 5 днів була хіба кілька годин. Так само постійно зникає й опалення. Єдине, що рятує — це наявність газу: можна принаймні приготувати їсти та нагріти води. Давно забули усі й про вуличну тишу — навколо суцільний рев генераторів.

Цим двом дівчатам довелося навчитися самотужки запускати генератор. Їхня кав’ярня з початку блекауту повна людей — заряджають гаджети й приходять поїсти ті, в кого вдома електроплити.

Понад 300 бригад енергетиків на відновленні та 1500 пунктів незламності

Росіяни вже понад тиждень планомірно б’ють по критичній інфраструктурі області. Через блекаути у Дніпрі кілька днів тому довелося розгортати і мобільні пункти допомоги. Загалом пунктів незламності по області — півтори тисячі, в деяких люди навіть можуть ночувати. Щоби повернути живлення в будинки та котельні, в області одночасно працюють понад 300 бригад енергетиків. Однак щойно відновлять обладнання — російські терористи зводять їхню роботу нанівець.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: АВТОБУСИ в КИЄВІ можуть зробити БЕЗКОШТОВНИМИ! ПІДТРИМКА ЄС під ПИТАННЯМ? | ТСН 18:00 27 ЛИСТОПАДА

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