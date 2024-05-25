Блекаут у Києві: експерт про недоторкані "будинки депутатів" і чому небезпечно вимикати 25-поверхівки

Графіки вимкнення світла в Україні стають більш жорсткішими. Особливо довго відсутнє світло у Києві, його може не бути до 12 годин. Люди чудово знають причини – від російських ракет, але не розуміють, чому введені саме такі ліміти на електрику для столиці, коли в обласних центрах світло вимикають лише на 4-5 годин.

Тему активно обговорюють у соціальних мережах.

Пішки на 25-й поверх

Кияни вважають, що віялові відключення мають бути справедливими, тобто однаковими для усіх міст.

Адже є велика різниця, коли без світла на декілька годин залишається газифікований будинок, та багатоповерхівка, де все на електриці. В таких будинках відсутня холодна та гаряча вода, перестає працювати каналізація, люди не можуть приготувати їжу.

Також кияни скаржаться, що одні будинки у Києві вимикаються від електроенергії постійно, а інші залишаються зі світлом. До речі, цей "дивний" момент обговорювали ще під час блекаутів через ракетні обстріли росіян наприкінці 2022 та на початку 2023 року. Тоді це пояснювалося вимиканням цілої лінії, до якої підключені житлові будинки. А ті, де було світло, начебто живилися від стратегічних ліній, які не вимикалися, бо пов’язані з важливими об’єктами.

Ще киян дратує, що відключення світла відбуваються саме у час, коли вони повертаються додому з роботи, і багатьом доводиться підніматися пішки на 20-й чи 25-й поверхи. Мовляв, чому ніхто не враховує висотність будинків під час вимушених відключень світла.

Реакція прем’єр-міністра

На проблему зі світлом навіть відреагували в уряді.

"Принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими та рівномірними. Міненерго та "Укренерго" надано доручення розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів", - заявив Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України.

За словами очільника уряду, цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих.

Відключення світла в Україні / колаж ТСН.ua

Що кажуть експерти?

ТСН.ua дізнавався, що думають з цього питання експерти.

"Якщо про це заговорив навіть прем’єр-міністр, то у нас і справді є "несправедливі відключення" електрики. Тоді у мене логічне запитання до органів державної влади: а як ви допускаєте подібне? Адже за це відповідає ціла армія державних службовців, як вони допустили "несправедливі відключення". Де реакція на такі дії від НКРЕКП, яка має перевіряти діяльність обленерго? Окрім того, за вимкнення світла у нас відповідають військові адміністрації, які подають списки об’єктів до обленерго. І якщо є "несправедливість", то це означає, що хтось щось робить неправильно, і має за це нести відповідальність. Особисто я, вбачаю у цьому певне пересмикування питання з боку Кабміну, бо зона відповідальності за ці процеси чітко прописана", - розповідає ТСН.ua Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, експерт сфери ЖКГ.

Він додає, що у даному випадку про несправедливі вимкнення потрібно спитати з представників обленерго та військових адміністрації, бо саме вони цим питанням займаються.

Чому існують "недоторкані" будинки

Експерт зазначає, що є перекоси у деяких питаннях пов’язаних з обленерго, більше того, такі перекоси траплялися і раніше.

"У деяких районах, народні депутати, які мають певні важелі впливу, активували їх стосовно обленерго, як результат – деякі об’єкти жодного разу не вимикалися від електропостачання. На жаль, подібне у нас є і така "практика" існує. До цього додам, що це можуть бути не обов’язково народні депутати, а просто дуже впливові особи, які "вміють" вирішувати питання з обленерго, після чого їхні будинки або об’єкти просто не відключають", - зазначає Олег Попенко.

Можливо саме тому виникають історії про "недоторкані" будинки, які завжди зі світлом, а інші кияни сидять без нього постійно.

Блекаут у Києві / Фото: Associated Press

Чому вимикають не по графіку

Експерт зауважує, що у нас, на жаль, ніхто не дотримується чітких графіків відключень, щоб було як і обіцяли – година в годину.

"Наприклад, анонсується, що буде вимикання світла з 16:00 до 20:00 години, а його можуть вимкнути о 15:50. Через це людина може застрягнути у ліфті та просидіти там декілька годин. Подібне у Києві часто трапляється. Мені про такі випадки скаржаться люди. Навіщо вимикати світло раніше від графіку на 10 хвилин? Це зовсім не дрібниця, бо людина з коляскою та з маленькою дитиною, маючи на руках актуальний графік, безпечно зайде в кабіну і через чийсь поспіх, просидить у темряві декілька годин", - розповідає Олег Попенко.

Взяти до уваги висотні будинки

Експерт запевняє, що на проблему не варто закривати очі.

"Тут йдеться вже не про "несправедливість", а саме про погану роботу операторів системи розподілу електроенергії, тобто обленерго. Вони мають думати перед тим, як вимикати будинки, а ще бажано враховувати, що, наприклад, багатоповерхівки на Позняках – повністю на електриці. Тобто тамтешні мешканці не можуть приготувати собі їжу, елементарно заварити чай. Довго перебувати у таких будинках без електроенергії просто неможливо. Я вже мовчу про те, що людям доводиться регулярно пішки підніматися на 25-й поверх", - зауважує Олег Попенко.

Експерт додає, що саме тому термінологія "справедливі" чи "несправедливі" відключення – це все від лукавого.

"Все, що треба зробити це – відрегулювати нормальну роботу диспетчерів та операторів систем розподілу електроенергії, які мають нести повну відповідальність за свої дії", - зауважує Олег Попенко.

Електрики не вистачає навіть вночі

А от щодо того аби графіки відключень співпадали з тим, коли люди вже повернулися з робити, експерт не погоджується.

"З цим набагато складніше, бо ситуація з енергетикою в Україні, через часті обстріли російськими ракетами, дуже і дуже погана. Я вже вам розповідав, що найскладніші місяці будуть попереду – липень та серпень, коли буде надто спекотно і навантаження на енергосистему зростатиме. Зараз теж складно, бо електроенергії не вистачає навіть вночі, коли начебто всі сплять. Деякі приватні ТЕЦ змушені вночі працювати, бо електрики реально не вистачає", - розповідає Олег Попенко.

Є окремі вказівки від "Укренерго"?

Експерт додає, що потрібно детально розібратися у питані: чому оператори систем розподілу не завжди дотримуються затверджених графіків відключень.

"Можливо, це пов’язано з виконанням вказівок згори, тобто диспетчера "Укренерго". Гадаю, що це цілком можливо, бо такі команди дійсно можуть надаватися аби вирішити якусь глобальну проблему. І диспетчеру байдуже, що хтось на тривалий залишається без світла. На жаль, подібне трапляється через війну, бо наша енергетика знаходиться у дуже і дуже поганому стані", - підсумовує Олег Попенко.

Рашіне ТСН.ua розповідав, що відключення світла будуть ще довго: експерт назвав найтяжчі місяці для України.

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