Блекаут у Києві: хто відповідає за генератори на бюветах і коли чекати на водовози

Хто має вмикати генератори на бюветах у Києві під час відсутності води

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Що буде з водою в Києві під час зимових блекаутів, як працюватимуть бювети та чи чекати на графіки відключення водопостачання. У Київраді заслухали звіт керівництва «Київводоканалу». Депутат Леонід Ємець поділився подробицями того, як місто готується до найгірших сценаріїв та скільки часу відновлюватимуть систему після російських обстрілів або аварійних відключень.

На пленарне засідання Київради у четвер запросили керівництво «Київводоканалу». Як повідомив депутат Леонід Ємець, таке рішення ухвалили на ТКК (тимчасовій контрольній комісії Київради), щоб отримати відповіді щодо ситуації з водопостачанням у Києві.

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«Бо із їхніх звітів все мало бути зовсім не так, як є», — написав депутат на своїй сторінці у соцмережі.

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Скільки часу потрібно на відновлення водопостачання

За словами Леоніда Ємця, керівник «Київводоканалу» розповів про технічну процедуру запуску води у місті.

«Ці процедури потребують певного часу і їх неможливо обійти, бо вони починаються після екстреного відключення електропостачання і не можуть бути здійсненні профілактично. Тобто система відключення від електрики і запуску генераторів може займати певний час. Висновок такий: нам доповіли, що служби повністю відпрацьовують все за рахунок отриманого досвіду, але термін підключення водопостачання після того, як воно було екстрено відключене, можливий протягом доби», — розповів ТСН.ua Леонід Ємець.

Він додав, що відновлення водопостачання у Києві в такий термін у водоканалі вважають досягненням.

Робота бюветів та підвезення води водовозами

Також депутати ставили керівнику водоканалу запитання щодо непрацюючих бюветних комплексів.

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«Нам надали відповідь, що всі бювети Києва обладнані генераторами. Їх повинні підключати протягом двох годин з моменту, коли вода зникла у будинках довкола свердловини. Вони мають бути підключені. А відповідають за підключення керуючі компанії, колишні ЖЕКи. Тобто, якщо у бюветі немає води, люди мають запитувати у них. Але важливий нюанс: бювети підключатимуть до генераторів лише за умови відсутності у довколишніх будинках не світла, а води», — розповідає Леонід Ємець.

Депутат підтвердив, що у випадку екстреної ситуації з відсутністю водопостачання «Київводоканал» планує підвозити воду водовозами до житлових будинків.

«Так, такі плани є. Кількість водовозів і місця роздачі води визначатимуться відповідно до наявності поруч з будинками бюветів та точок подачі води. Цим питанням активно займається водоканал і не тільки він. Такий, найгірший сценарій теж опрацьовується», — каже депутат.

Вода по графіку: чи можливо це і чого чекати киянам взимку

Щодо прогнозів на зимові місяці, то депутат наголошує: ситуація з водопостачанням у столиці критично залежить від наявності електроенергії.

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«Резервними джерелами живлення подавання води у Києві можна перекрити до відновлення централізованого електропостачання. На даний момент централізоване електропостачання до столиці надходить виключно ззовні. Централізована генерація київської електрики на даний момент зруйнована росіянами. Тож ситуація у Києві взимку буде складною, але за наявності резервного живлення навряд чи ми дійдемо до того, що вода буде по графіку. Це питання з керівником „Київводоканалу“ не обговорювалося, але я гадаю, що вода у киян буде у квартирах, за умови, якщо буде електрика. Тому у графіках немає ніякого сенсу — якщо буде електроенергія, то і вода буде», — підсумовує Леонід Ємець.

Дата публікації 16:00, 04.11.26 Кількість переглядів 62 ТСН 16:00 новини 4 листопада! Міста в суцільних блекаутах! Обшуки у високопосадовців СБУ!

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