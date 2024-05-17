Блекаут в Києві та регіонах: небезпечними стали всі ліфти та дороги, а народ шукає "пункти незламності"

Під час масового відключення світла підприємці почали працювати за допомогою генераторів, в окремих торгівельних точках стало неможливим розрахуватись банківською картою, через непрацюючі світлофори почали утворюватися затори, а в ліфтах застрягли пасажири.

Журналіст ТСН.ua під час чергового відключення світла з’ясовував, як живе столиця в умовах відсутності електроенергії.

Наприклад, в одному з великих супермаркетів Святошинського району коворкінг був заповнений майже повністю – хтось з відвідувачів прийшов зарядити телефон, хтось працював з ноутбуком, скориставшись Wi-Fi. В той же час залишилось відкритим питання про те, чи буде відкритим коворкінг в громадському місці під час повітряної тривоги.

Своєю чергою, КМВА у своєму Telegram-каналі нагадало, що в Києві є близько тисячі "пунктів незламності". Про їхнє розташування можно дізнатись у застосунку "Дія", в райадміністраціях та на сайті nezlamnist.gov.ua.

Через відсутність світла не працювали світлофори, тому подекуди на дорогах утворились затори – водії їхали та зупинялись на власний розсуд, пропускаючи або не пропускаючи інші автівки та пішоходів.

В невеличких торгівельних точках покупці не мали можливості розрахуватись банківськими картками, не працювали і банкомати, які були розташовані в знеструмлених будівлях. В той же час у великих супермаркетах працювали каси самообслуговування та навіть ескалатори.

Своєю чергою, в Києві не обійшлось і без випадків, коли через знеструмлення в ліфтах застрягли пасажири. Як повідомили в коментарі для ТСН.ua в Київській службі порятунку "КАРС", за допомогою звернулось багато киян, які стали заручниками таких ситуацій.

"Були виклики, коли в ліфті застрягла дитина, коли у людини погіршилось самопочуття", - повідомив нам черговий цієї служби.

Як з’ясувалось, протягом останніх двох днів на сайтах безкоштовних оголошень з’явилось багато пропозицій оренди генераторів різної потужності. Ціна такої послуги стартує від 500 гривень на добу.

Відключення світла: що кажуть енергетики

Станом на ранок 17 травня в українській енергосистемі залишався значний дефіцит, а запланований імпорт електроенергії в окремі години сягає технічно дозволеного максимуму.

Про це повідомила компанія "Укренерго".

Також в "Укренерго" додали, що сьогодні ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти з 19.00 до 24.00, але тут є ще один нюанс. "НЕК "Укренерго" повідомляє лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень - тобто можливе обмеження споживання при перевищенні регіоном визначених лімітів. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - розповіли в компанії.

В той же час на сторінках енергопостачальних компаній користувачі протягом останніх двох днів залишили сотні коментарів, де скаржились на невідповідність графіків та "здавали" ті будинки, в яких світло взагалі не відключалось. Останнє енергетики пояснювали тим, що певна кількість житлових будинків підключені до ліній, на яких знаходяться об’єкти критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялось про те, що українців закликали запасати їжу й воду.

Читайте також: