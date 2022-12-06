Блекаут в Одесі: яка ситуація у місті зі світлом, водою та теплом

5 грудня у небі на Одеською областю було збито 8 ворожих крилатих ракет, проте є і влучання.

Внаслідок восьмої масованої атаки РФ по Україні 5 грудня та влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Вінницькій і Одеській областях Одеса та низка населених пунктів регіону залишилися без світла, води та тепла.

ТСН.ua зібрав інформацію про ситуацію у місті станом на ранок 6 грудня.

Електропостачання

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, 5 грудня Одеса та низка громад області через влучання РФ по об'єкту енергетики залишилися без світла. Енергетики усю ніч працювали над відновлення електропостачання і наразі його частково відновлюють. Водночас на сайті ДТЕК зазначається, що через російські терористичні атаки наразі в Одесі відбуваються аварійні відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень не діють.

Транспорт

Через відсутність електроенергії в Одесі 6 грудня не буде працювати також і міський електротранспорт.

Вода

Як проінформував Сергій Братчук, відновлення подавання води до будинків одеситів також в процесі. Водночас станом на ранок 6 грудня без водопостачання залишаються райони Застави, Слободки, Тираспольського та Дальницького шосе. Сюди буде організовано підвезення води спеціалізованими машинами. Графік та локації додатково повідомлять комунальні служби міста. Наразі в Одесі також працюють бювети на вул. Кримській та Мечникова. Усі інші тимчасово не працюють.

"Протягом дня, якщо все складатиметься як є, то вода буде в квартирах до обіду", - зазначив речник ОВА.

Опалення

Усі 11 районних котелень наразі перезапущені, працюють та подають тепло в будинки одеситів. Співробітники житлово-комунальних сервісів та управляючих компаній проводять роботи з розповітрювання системи. Зі 146 малих котелень працюють 12. Усі інші залишаються поки що без електропостачання.

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Нагадаємо, 5 грудня РФ завдала восьмого масованого удару по Україні. Під прицілом знову були інфраструктурні енергетичні об'єкти. Загалом по Україні Росія випустила понад 70 ракет, понад 60 з яких збила українська ППО. Водночас є і влучання, зокрема окупанти поцілили в енергетичні об'єкти у трьох областях - Київській, Вінницькій та Одеській. В Одесі внаслідок атаки постраждали дві людини, працівники цього об'єкту. Їхній стан наразі задовільний.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що через ракетний терор РФ 5 грудня загинуло четверо українців.

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