Блекаут в Україні: як можна вижити без електрики і що робити, якщо не буде опалення

Україні загрожує блекаут / © ТСН.ua

Реклама

Через російські атаки на енергетику частина регіонів України знеструмлена. Через це українці вже зараз готуються до складної зими.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Як українці готуються до відсутності світла

Дмитро мешкає у приватному будинку в Сумах. Через удари по критичних об’єктах в місті діють планові та спеціальні графіки аварійних відключень, але чоловік до такого сценарію підготувався.

Реклама

«У мене дві такі станції. Одну я використовую для роботи з ноутбуком, підзаряджаю різні гаджети, телефони, павербенки, а цей — підживлює котел, холодильник, загалом освітлення в кімнаті і завдяки ньому працюють всі розетки в кімнаті», — каже Дмитро Солодовник.



У 2023 році Дмитро придбав генератор, але каже: за два попередні роки з відключеннями, відкрив чимало його недоліків.

«З ним багато насправді мороки, то треба постійно заливати правильний бензин, масло. Також він досить гучний і постійно його заводити не дуже зручно», — каже він.

Дмитро також має вдома пару потужних павербанків, від яких живить роутер для інтернету. А ще — ліхтарики та лампи на акумуляторах.

На випадок, якщо розрядиться усе, аби не замерзнути, в будинку є камін, а в сараї — дрова. Зробив Дмитро і запас води, а ще придбав портативну газову плиту.

Реклама

«Якщо вже буде дуже важко, то на крайній випадок, є в нас такий мангал, де за допомогою дров можна приготувати смачну вечерю», — каже він.

Саме у такий спосіб рятуються мешканці Шостки. У казанках на вогнищах, на мангалах, і навіть на цеглі над свічкою. Місцеві жителі у соцмережах діляться кадрами, як вони облаштовують імпровізовані кухні у дворах та біля під’їздів.

У Києві немає води та електрики

Цієї ночі росіяни повторили злочин трирічної давнини — 10 жовтня 2022 року РФ здійснила масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Низка регіонів — знеструмлена. Без світла лишилася і частина столиці.

З поза ранку десятки людей з бутлями вишикувались в чергу за водою. Бариста Вікторія, попри обстріл, відкрила кав’ярню за графіком — о шостій ранку.

Реклама

Українці можуть залишитися і без газу

Через удари росіян по критичній інфраструктурі, українці цієї зими можуть лишитись не лише без світла, а і без газу, каже експерт з енергоефективності Святослав Павлюк.

«Вони вивели з ладу значну частину видобувних потужностей. І в нас в деяких містах можуть бути перебої з газом, відповідно. Варіантами для таких будинків можуть бути якісь портативні газові туристичні балони, портативні плитки, це можуть бути електричні плити, якщо знову ж таки є електричне опалення», — каже Святослав Павлюк.

Найважче при такому сценарії — мешканцям багатоповерхівок. Голова ОСББ одного із житлових будинків у Києві Наталія Ривкіна показує ТСН обладнання, яке рятуватиме мешканців її будинку під час відключень.



«Це наш інвертор, який сонячну енергію інвертує, і це в нас акумулятор — це як батарейка. Коли нема світла з цієї батарейки ми беремо електроенергію», — каже вона.

Будинок генерує власну енергію завдяки сонячній електростанції. ЇЇ встановили на даху в січні цього року.

Реклама

Цього, каже Наталя, вистачає, аби під час короткотривалих відключень світла у будинку працював ліфт, а в квартирах було опалення та холодна вода.



«800 тисяч коштував весь проєкт. 436 тисяч ми отримали гранту — це 70% від вартості обладнання і ще 400 тисяч ми зібрали з мешканців нашого будинку. Це близько 80 гривень з квадратного метра. Якщо в тебе квартира 30 метрів — це 2 400», — каже вона.

Завдяки державним грантовим програмам — мешканцям також вдалося утеплити будинок та встановити індивідуальний тепловий пункт.

У квартирі Наталі також встановлений інвертор та акумулятор — але меншої потужності.

«Тому розетки працюють, освітлення працює, якщо зраночку я встала, бо я можу феном висушити волосся. Я можу в мікрохвильовці розігріти їжу і холодильник буде працювати при цьому», — каже вона.

Реклама

Тож Наталя вірить — з такою підготовкою їй та її сусідам цю зиму вдасться пройти з комфортом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ П’ЯТНИЦІ, 10 ЖОВТНЯ