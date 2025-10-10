- Дата публікації
Блекаут в Україні: як можна вижити без електрики і що робити, якщо не буде опалення
Українці готуються до складної зими через російський терор.
Через російські атаки на енергетику частина регіонів України знеструмлена. Через це українці вже зараз готуються до складної зими.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.
Як українці готуються до відсутності світла
Дмитро мешкає у приватному будинку в Сумах. Через удари по критичних об’єктах в місті діють планові та спеціальні графіки аварійних відключень, але чоловік до такого сценарію підготувався.
«У мене дві такі станції. Одну я використовую для роботи з ноутбуком, підзаряджаю різні гаджети, телефони, павербенки, а цей — підживлює котел, холодильник, загалом освітлення в кімнаті і завдяки ньому працюють всі розетки в кімнаті», — каже Дмитро Солодовник.
У 2023 році Дмитро придбав генератор, але каже: за два попередні роки з відключеннями, відкрив чимало його недоліків.
«З ним багато насправді мороки, то треба постійно заливати правильний бензин, масло. Також він досить гучний і постійно його заводити не дуже зручно», — каже він.
Дмитро також має вдома пару потужних павербанків, від яких живить роутер для інтернету. А ще — ліхтарики та лампи на акумуляторах.
На випадок, якщо розрядиться усе, аби не замерзнути, в будинку є камін, а в сараї — дрова. Зробив Дмитро і запас води, а ще придбав портативну газову плиту.
«Якщо вже буде дуже важко, то на крайній випадок, є в нас такий мангал, де за допомогою дров можна приготувати смачну вечерю», — каже він.
Саме у такий спосіб рятуються мешканці Шостки. У казанках на вогнищах, на мангалах, і навіть на цеглі над свічкою. Місцеві жителі у соцмережах діляться кадрами, як вони облаштовують імпровізовані кухні у дворах та біля під’їздів.
У Києві немає води та електрики
Цієї ночі росіяни повторили злочин трирічної давнини — 10 жовтня 2022 року РФ здійснила масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Низка регіонів — знеструмлена. Без світла лишилася і частина столиці.
З поза ранку десятки людей з бутлями вишикувались в чергу за водою. Бариста Вікторія, попри обстріл, відкрила кав’ярню за графіком — о шостій ранку.
Українці можуть залишитися і без газу
Через удари росіян по критичній інфраструктурі, українці цієї зими можуть лишитись не лише без світла, а і без газу, каже експерт з енергоефективності Святослав Павлюк.
«Вони вивели з ладу значну частину видобувних потужностей. І в нас в деяких містах можуть бути перебої з газом, відповідно. Варіантами для таких будинків можуть бути якісь портативні газові туристичні балони, портативні плитки, це можуть бути електричні плити, якщо знову ж таки є електричне опалення», — каже Святослав Павлюк.
Найважче при такому сценарії — мешканцям багатоповерхівок. Голова ОСББ одного із житлових будинків у Києві Наталія Ривкіна показує ТСН обладнання, яке рятуватиме мешканців її будинку під час відключень.
«Це наш інвертор, який сонячну енергію інвертує, і це в нас акумулятор — це як батарейка. Коли нема світла з цієї батарейки ми беремо електроенергію», — каже вона.
Будинок генерує власну енергію завдяки сонячній електростанції. ЇЇ встановили на даху в січні цього року.
Цього, каже Наталя, вистачає, аби під час короткотривалих відключень світла у будинку працював ліфт, а в квартирах було опалення та холодна вода.
«800 тисяч коштував весь проєкт. 436 тисяч ми отримали гранту — це 70% від вартості обладнання і ще 400 тисяч ми зібрали з мешканців нашого будинку. Це близько 80 гривень з квадратного метра. Якщо в тебе квартира 30 метрів — це 2 400», — каже вона.
Завдяки державним грантовим програмам — мешканцям також вдалося утеплити будинок та встановити індивідуальний тепловий пункт.
У квартирі Наталі також встановлений інвертор та акумулятор — але меншої потужності.
«Тому розетки працюють, освітлення працює, якщо зраночку я встала, бо я можу феном висушити волосся. Я можу в мікрохвильовці розігріти їжу і холодильник буде працювати при цьому», — каже вона.
Тож Наталя вірить — з такою підготовкою їй та її сусідам цю зиму вдасться пройти з комфортом.
