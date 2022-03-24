Бліцкриг Путіна провалився, що далі: прогнози західної розвідки та військових щодо розвитку війни в Україні

Бліцкриг Путіна провалився, що далі: прогнози західної розвідки та військових щодо розвитку війни в Україні

Росія зазнає чималих втрат і невдач, але Путін не забирає своїх військ з України.

24 лютого Росія повномасштабно вторглася до України. За місяць Росія перетворилася на найбільшу підсанкційну державу світу, отримавши понад шість тисяч санкцій та стала світовим вигнанцем. Країну-агресорку з ганьбою виключили з Ради Європи. І це лише початок, кажуть політики, адже плата за воєнні злочини буде значно більшою.

Вже місяць Україна мужньо стримує і героїчно протистоїть значно більшому за себе ворогу - бліцкриг Путіна щодо захоплення України за кілька днів провалився та й подальші дії загарбників навряд чи матимуть успіх. Натомість РФ почала терор мирного населення, окупанти варварськи знищують нашу Батьківщину, завдаючи ракетних ударів по житлових будинках, школах і лікарнях, тримаючи цілі міста в облозі, брешучи цілому світу про так звану "спецоперацію" і знищення "військових об'єктів".

З одного боку, російське вторгнення, за словами міністра оборони США Ллойда Остіна, "по суті, застопорилося", і досі не досягло жодної з основних цілей президента Володимира Путіна. Але з іншого боку, втративши тисячі своїх військових Путін може вирішити посилити бомбардування, які вже призвели до руйнування частини України. Що кажуть західні розвідки та військові щодо розвитку війни в Україні, зібрав ТСН.ua.

Розвиток війни

Попри те, що російська економіка затремтіла під ударом західних санкцій, Путін не показує жодних ознак відступу і далі висуває свої вимоги. Російські та українські переговорники кажуть, що вони все ще далекі від розробки перспективної угоди, яку Путін та Зеленський могли б обговорити на майбутній зустрічі.

Водночас розвідка Британії повідомила, що, за їхніми даними, російські війська, яких диктатор Путін відправив воювати проти України, майже напевно зазнали тисячі втрат під час невдалого нападу. Через великі втрати Росія мобілізує власних та іноземних найманців, але незрозуміло, як вони інтегруються до армії РФ.

За інформацією ж української розвідки, у Росії почали мобілізовувати тих осіб, які не можуть виплатити кредити та не платять аліментів. Відповідно, боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань у випадку підписання контракту з армією РФ. Зокрема, подібні пропозиції почали поширювати на території республіки Татарстан, в Пятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.

Натомість у Британії стверджують, що війська Росії безуспішно намагаються обійти Миколаїв у напрямку Одеси. За останній тиждень, як стверджує британська розвідка, ці сили мало просунулися.

Щодо Києва, то хоч наступ армії РФ на північному сході від столиці зупинився, за даними британських розвідників, російські війська спробують знову взяти місто протягом найближчих тижнів. Адже Київ залишається головною військовою ціллю Росії.

На думку британської розвідки, російські війська в Україні зараз перегруповуються, щоб продовжити наступальні операції.

Джерела ж в Пентагоні повідомляють, що російські військові прямують до Києва з кількох напрямків, намагаючись оточити місто, але їхні сили були загальмовані на кілька днів частково через жорсткий опір українських військ. Так, високопоставлений чиновник з Міністерства оборони США заявив, що війська РФ були відкинуті на відстань приблизно 55 км на схід від Києва протягом 22 березня.

У Міноборони США також відзначили, що російські війська, які зупинилися за 12-15 кілометрів на північ від Києва "окопуються" і облаштовують оборонні позиції.

Посадовець Пентагону також повідомив, що ЗСУ вдалося відтіснити частину російських військ біля міста Чернігова. У цьому контексті він зауважив, що Росія, схоже, “починає приділяти пріоритет” військовим діям на Донбасі - особливо в районі Луганська.

Одне з найбільших питань, що висуваються над війною, — чи прийде на допомогу Путіну наймогутніший союзник Росії. Представники США заявили, що Росія звернулася до Китаю за військовою та економічною підтримкою. Президент США Джо Байден попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що його підтримка Путіна призведе до наслідків, хоча адміністрація не уточнила, про що саме йдеться.

Багато експертів сумніваються, що Китай стане основною стороною конфлікту. Існують межі того, наскільки Китай може допомогти Росії економічно, пояснив оглядач NY Times Пол Кругман. А надаючи Росії військову підтримку, Китай може ризикувати відчуження інших світових держав, з якими він веде бізнес.

Наразі Китай дотримується нейтралітету, відкидаючи заклики засудити атаку Росії і обіцяючи деескалацію конфлікту.

Позиція і останні заяви НАТО

Україна, якій роками говорили про відкриті двері Альянсу, вже кілька тижнів поспіль просить, якщо не закрити небо, то принаймні надати системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими літаками. Тим часом НАТО відкрито заявляє, що не планує напрявляти свої війська до України, але обіцяють надати зброю.

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На запитання, що зробило б НАТО, якби Росія застосувала хімічну зброю в Україні, генсек Альянсу Єнс Столтенберг відповів": Будь-яке застосування хімічної зброї повністю змінить природу конфлікту і матиме далекосяжні наслідки".

Тим часом представник НАТО прогнозує, що втрати російської армії в Україні вбитими можуть становити від 7 до 15 тисяч осіб, а загальні втрати, враховуючи поранених, зниклих безвісти і полонених - до 40 тисяч.

Майбутнє Путіна

Як пише колишній оперативний офіцер ЦРУ, який провів 34 роки в таємній службі Центрального розвідувального управління і нині викладає дослідження розвідки, Путін за кілька тижнів підірвав те, що Росія будувала майже 30 років. Ще кілька тижнів тому росіяни відпочивали за кордоном і купували імпортні автомобілі та інші предмети розкоші. Сьогодні росіянам пощастило, якщо вони можуть отримати власні гроші (те, що від них залишилося після обвалу рубля) і зберегти роботу. Незабаром їм буде складно придбати їжу. Тож за словами ексофіцера ЦРУ, чим більше Путін "закручує гайки безпеки і закриває російське вікно у світ, тим більше шансів, що ті, від кого він залежить, обернуться проти нього".

Колишній розвідник прогнозує, що відродження радянської імперії, як цього хоче Путін, викличе супротив патріотичного покоління, яке буде боротися за свободу. Крім того, нав'язливе бажання глави Кремля, на думку колишнього оперативного офіцера ЦРУ, призведе до загибелі самого Путіна.

А от Майкл Макфол, колишній посол США в Росії і відомий коментатор війни, висловив консенсусну думку:

" У Путіна немає фіналу. Навіть якщо він візьме Київ, то що? Українці йому ніколи не підкоряться. Ніколи. У країнці наочно продемонстрували, що не здадуться", - написав він.

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Журналістка The New Yorker попередила, що під загрозою Путіна також Молдова, Грузія, країни Балтії, Польща. Але такий напад на інші держави може загрожувати прямій конфронтації з НАТО.

"Чим більше бойові дії рухаються на захід, тим більша ймовірність того, що помилкова ракета впаде на територію НАТО або що росіяни знищуть літак НАТО", — написала Керол Лендрі з The Times.

Російські ракети, до слова, вже падали поблизу польсько-українського кордону на Львівщині. За словами президента США Джо Байдена, напад на територію НАТО означатиме початок "Третьої світової війни".

Нагадаємо, станом на 24 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15,8 тисячі осіб.

Втрати армії РФ у війні з Україною станом на 24 березня / ТСН.ua

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