"Бліцкриг Сі Цзіньпіна": тайванський експерт описав ймовірний сценарій вторгнення Китаю

Тайванський експерт Джух-Шян Шеу вважає, що Китай поки не готовий напасти на острівну державу. План лідера КНР Сі Цзіньпіна нагадує "бліцкриг" вторгнення Путіна до України 2022 року.

Таку думку для ТСН.ua висловив науковий співробітникй Інституту національної оборони та дослідження безпеки доктором Джух-Шян Шеу.

"Тайвань зміцнює свою обороноздатність. У той же час, звичайно, модернізує свої війська. І в той же час, звичайно, Китай також розширює та модернізує свою армію. Але щодо прогнозів їхніх спроможностей, таких як, десантні чи повітряні/вертолітні операції, вони ще не готові до справжнього вторгнення", - зазначив він.

Якщо Китай спробує напасти через Тайванську протоку, то це будуть десантні операції, до яких, на його думку, армія Сі не готова.

"До того ж, Китай має поєднати наступ із землі, повітря, моря тощо. А він не готовий через брак засобів і навчання. Якщо ви подивитеся на десантні навчання китайської морської піхоти, то побачите їх переважно в дуже малому масштабі, там задіяний менш ніж батальйон. А вторгнення на Тайвань потребує значно більших ресурсів. Інша складність для десантного нападу полягає в тому, що на Тайвані є близько 14 невеличких пляжів, де можлива висадка (щоб Китай зміг налагодити лінії постачання для армії вторгнення - ред.). Але глибина та ширина там замалі",- вважає.

Експерт підкреслив, що Тайвань пів століття готується до потенційного вторгнення Китаю, тому вони змоужть протистояти збройним силам Сі.

"Я б не сказав, що повномасштабне вторгнення взагалі неможливе. Але Китай не має достатньо можливостей відправити свої війська на Тайвань. Тому, думаю, вони оберуть шлях найменшого спротиву", - припускає він.

Також читайте Китай активно готується до нападу на Тайвань: чи спалахне у світі нова війна

"Вони мають відправити свої війська на Тайвань десантними кораблями, гелікоптерами. Але найголовніше - їм треба відправити свої війська в Тайбей і спробувати встановити свій контроль над центральним урядом, політиками, ЗМІ та усіма важливими місцями за короткий час. Але це дуже складно. Тайбей — сучасне місто. Ми маємо кілька бригад поблизу Тайбея. І, якщо ми дійсно захочемо його відстояти, якщо мобілізуємо наших резервістів (їх на Тайвані понад 300 тис. - ред.), скажу, що це буде величезний "Сталінград". Тож, якщо, вони хочуть цьому запобігти, маю на увазі, якщо це стане "Сталінградом", тоді Китаю буде важко перемогти. Тому їм треба провести цю операцію дуже швидко, так само, як росіяни хотіли це зробити в Україні на самому початку. Але ви бачите наслідки російського походу. Тому це дуже складно", - описав він ймовірний план нападу Сі.

Нагадаємо, Тайвань звинуватив Китай у "психологічній війні" через загадкові повітряні кулі.

Читайте провідні новини дня: