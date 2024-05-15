Блінкен заспівав у київському барі – реакція українців вразила

На тлі наступу росіян на Харківщині до Києва з неочікуваним візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен, поки Америка готує вже третій від кінця квітня пакет військової допомоги для України.

До України з неоголошеним візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Спочатку – офіційні зустрічі, серйозні розмови про нестачу ППО та обговорення зволікання допомоги від Америки, через яке Україна щодня страждає, а потім – неочікувано бар і виступ під гітару. В Мережі відреагували на це по-різному.

Як українці коментували ці події, кого збурило, а хто підтримав виступ Блінкена у київському барі, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Несподіваний візит Ентоні Блінкена

14 травня, на тлі наступу росіян на Харківщині, до Києва з неочікуваним візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен, поки Америка готує вже третій від кінця квітня пакет військової допомоги для України. А ще напередодні свого візиту до Києва Ентоні Блінкен визнав: заблокована протягом 7 місяців військова допомога Україні в Конгресі США мала свою ціну. Росіяни скористалися гострим дефіцитом артилерійських боєприпасів у Сил оборони України, ППО та ракет-перехоплювачів до вже наявних у нас систем протиповітряної оборони і проблемами з мобілізацією, бо відповідний закон набуде чинності лише 18 травня.

А всі ці прогалини вилилися в те, що окупанти посунули на Харківщину і наразі північ області стирають з лиця землі. До слова, це вже четверті відвідини України Блінкеном за час повномасштабного російського вторгнення. Востаннє він приїздив у вересні 2023 року, ще до початку політичної турбулентності на Капітолійському пагорбі, в центрі якої було блокування подальшої військової підтримки України, коли оголосив про надання Києву пакету допомоги на 1 млрд дол. Про що говорили цього разу, у своєму телеграмі розповів президент Зеленський:

"Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена. Докладно обговорили ситуацію на полі бою, підтримку наших воїнів і подальшу оборонну співпрацю. Зокрема, говорили про системи "Петріот" для України, для захисту наших міст і громад, як-от Харків і Харківщина. Два "Петріоти" для Харківщини могли б суттєво допомогти в захисті життя від російського терору. Також обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

Для нас важливо, щоб взяли участь США, Президент Байден і щоб роль Америки в підтримці світового порядку, заснованого на правилах, не слабшала. Дякую американському народові, Конгресу США, Палаті представників, Президенту Байдену та його команді за підтримку нашої боротьби заради свободи й незалежності. Ми цінуємо рішення щодо продовження підтримки США для України і сьогодні говорили про те, як найоперативніше реалізувати оголошені пакети допомоги, щоб зброя якнайшвидше запрацювала в руках наших воїнів".

Що каже Блінкен?

Сам Блінкен на особистій зустрічі з Зеленським вкотре наголосив, що Америка захоплюється українцями і буде підтримувати нашу державу надалі, та зазначив, що допомога від США нарешті в дорозі.

Новий пакет допомоги від США і Блінкен у столичному барі

Крім того, разом з візитом Блінкена в Білому домі анонсували новий пакет допомоги на 2 мільярди доларів. Держсекретар також наголосив, що США зосереджені на пошуку Patriot та інших систем ППО – впевнений, що їх передадуть Україні. Та після офіційних візитів і промови перед українськими студентами Ентоні Блінкен спричинив фурор своїм музичним талантом. На вечір держсекретаря США помітили в одному зі столичних барів у той час, коли в столиці та ще в кількох регіонах екстрено почали відключати світло через перевантаженість системи внаслідок російських обстрілів. Перш ніж вийти на сцену, американський посадовець звернувся до присутніх і зауважив, що розуміє, які важкі часи переживає українська армія та її народ, але хоче, щоб вони знали, що США та весь вільний світ підтримують їх.

Яку пісню заспівав держсекретар США?

Сам Блінкен називає себе гітаристом-аматором, а в київському барі зіграв на гітарі та заспівав символічну пісню "Шалені у вільному світі" канадського виконавця Ніла Янга. Виступ посадовця особливо не приховували. Зокрема, коментуючи виступ свого керівника в київському пабі, перший заступник речника Держдепартаменту Ведант Пател заявив, що Ентоні Блінкен особисто переконався в незламності українського духу:

"В барі Barman Dictat у Києві Ентоні Блінкен на власні очі переконався, що дух України залишається незламним".

Що про це думають українці?

Думки українців у Мережі про виступ Ентоні Блінкена в київському барі діаметрально розділилися. Когось його виступ відверто образив, мовляв, до чого це, коли на фронті така складна ситуація.

Пісня обрана невипадково: хто підтримав Блінкена?

А хтось. навпаки, потішився і зауважив, що реальність – багатошарова і далеко не завжди однозначна. І навіть зазначив, що обрані Блінкеном бари невипадкові, як і пісня, яку він особисто виконав на сцені.

Головне – постійна підтримка!

Але всі користувачі зійшлися на тому, що головне – щоб Сполучені Штати Америки й надалі підтримували Україну, адже що за собою тягне зволікання – ми вже бачимо, це визнають і самі союзники.

Раніше вже йшлося про те, що четвертий візит Блінкена до столиці України відбувся вже після ухвалення Конгресом пакета допомоги Україні на майже 61 млрд дол. Він мав продемонструвати українцям непохитну американську підтримку за пів року до виборів у США на тлі відкриття РФ нового фронту на Харківщині та надання Вашингтоном вже третього від кінця квітня пакета військової допомоги ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Блінкен зустрівся з керівництвом держави і дав жару в пабі! Головне з візиту держсекретаря США

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