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Блискавична операція: воїн розповів, як ЗСУ звільняли Харківщину та вигнали окупантів до кордону з РФ

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Блискавична операція: воїн розповів, як ЗСУ звільняли Харківщину та вигнали окупантів до кордону з РФ

Фото: ТСН

Український захисник, якому вдалось дійти ро українсько-російського кордону на Харківщині, розповів про звільнення населених пунктів.

Він розповів, що окупанти під натиском ЗСУ тікали до Росії. Українські захисники на одному із пунктів пропуску встановили державний прапор. 

Про це сказав лідер добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожем'яко в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.

"Це - північ Харківської області. 127-ма бригада ТРО ЗСУ отримала завдання пройти вперед та звільнити ті населенні пункти, які були під контролем ворога. Наш напрямок був такий, що ми вийшли на один із пунктів пропуску. Там побачили російські прапори, ми зняли їх і поставили українські. Трошки пожартували, що закрили кордон. Росіяни обстрілюють нас безпосередньо зі своєї території. Через блискавичну операцію ЗСУ з'явився ефект доміно і вони залишили свої позиції. Ми побачили, що вони ухвалили рішення тікати. А тому було залишено багато боєкомплекту: щось вони встигли знищити, але дещо залишилось", - пояснив Всеволод Кожем'яко. 

Український захисник розповів, що ЗСУ йшли пішки через щільне мінування Харківщини. 

"Ми просувались пішки, бо щільне мінування. Це - протитанкові міни, протипіхотні та ті, які реагують на залізо. Ми зробили багатокілометровий марш. Десь до 15 км. Але це було піднесення, ми робили цю роботу зі задоволенням, бо тут росіяни нам зробили такий подарунок", - розповів військовий. 

Нагадаємо, поранений на Харківщині окупант зі слізьми прощався з дружиною і розповів про гору трупів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1637
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