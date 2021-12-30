Блискучі сукні та яскравий макіяж з акцентом на губи: які тренди будуть актуальними у прийдешньому році

Блискучі сукні та яскравий макіяж з акцентом на губи: які тренди будуть актуальними у прийдешньому році

Мінімалізм, легкість та невимушеність – головні тренди у зачісках.

Блискучі сукні та яскравий макіяж з акцентом на губи: розповідаємо, у чому зустріти Новий рік, щоб бути найстильнішою і притягнути успіх та гроші. А ще – які кольори в одязі та який макіяж будуть найтрендовішими у прийдешньому році Тигра, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

У майстерні Андре Тана блискучих суконь багато. Серед інших варіантів Андре Тан обрав ще два новорічні образи у трендових кольорах прийдешнього року Водяного Тигра.

Обмежуватись лише блискучими тканинами в новорічну ніч та у наступному році дизайнер не радить. У моді зараз чорне, біле, синій, малиновий, жовтий, оранжевий, а також не варто забувати про сіре та бежеве.

Але який новорічний образ без зачіски та вечірнього макіяжу? Мінімалізм, легкість та невимушеність – головні тренди у зачісках на прийдешній рік тигра, розповідає артстиліст Андрій Бойко.

Створити святковий образ допомагає візажистка Катерина. У вечірньому макіяжі Катерина зробила акцент саме на губах. Візажистка пояснює, що це - головна тенденція у макіяжі на прийдешній рік.

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