Блогери знайшли моторошну знахідку в недобудові Києва: ексклюзивні подробиці

Один із блогерів випадково знайшов труп, який вже встиг перетворитися фактично на мумію.

Від цієї історії стає моторошно! Українські блогери знімали ролики в одному з районів Києва, проте зйомки раптово довелося припинити. Один із учасників випадково знайшов тіло. Скільки воно там пролежало – з’ясовує поліція, втім труп вже встиг перетворитися фактично на мумію. Тепер блогери хочуть надати справі розголосу, аби правоохоронці таки з’ясували, від чого померла людина, та знайшли рідних, аби ті змогли поховати тіло. Подробиці цієї моторошної події — в ексклюзиві TSN.ua.

В недобудові знайли труп

Це мав бути звичайний знімальний день, столичні блогери на прохання підписників поїхали знімати відео на одній із київських недобудов, але раптова знахідка змінила плани.

Андрій Мартиненко, який першим помітив моторошну знахідку, в коментарі TSN.ua розповів, що тіло побачив випадково й навіть спершу подумав, що це дурний жарт знімальної групи, а вже муміфіковане тіло — муляж.

Ну а коли стало ясно, що це не жарти, Андрій та Марія викликали поліцію. В ГУНП Києва ексклюзивно для TSN.ua інформацію підтвердили, проте, кажуть, від чого померла ця людина - ще треба з’ясувати, але попередня версія — смерть без стороннього втручання.

Коментар Марії Тихої

Але от блогери в те, що людина загинула сама, і невідомо скільки пролежала на території недобудови, не вірять. Марія Тиха, яка більше відома українцям як екстрасенс, ясновидиця та фіналістка "Битви екстрасенсів", не вірить, що потрапила саме у це місце випадково, адже зйомки мали відбуватися на іншій локації.

Крім цього, Марія додає, що тепер прагне, аби поліція таки з’ясувала особу знайденої людини – дівчина це чи ні, а не просто закрили справу, адже її можуть розшукувати рідні.

А ще блогери наголошують, що ця історія має стати показовою для батьків, аби ті контролювали краще своїх дітей та пояснювали, що в таких місцях гуляти небезпечно.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київську область 13 листопада у Броварському районі постраждала людина та виникла пожежа на підприємстві.

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