Блокада Калінінграда: Путін погрожує знищити Литву, та чи є у Росії на це сили

Блокада Калінінграда: Путін погрожує знищити Литву, та чи є у Росії на це сили

Кремль розпочав військовий шантаж у серці східного флангу НАТО.

У понеділок, 20 червня, Балтійський флот РФ почав позапланові навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області.

У вівторок, 21 червня, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев приїхав до Калінінградської області на нараду з нацбезпеки, а одіозна спікерка російського МЗС Марія Захарова пригрозила Литві ледь не війною, сказавши, що скоро "буде вже не до розмов".

Чому у росіян так пригорає? Приводом стало рішення Литви обмежити транзит (ввезення та вивезення) транспортних потягів із підсанкційними товарами до Калінінградської області через свою територію. Вільнюс це зробив не просто так, а на виконання санкцій ЄС проти Росії, запроваджених у п’ятому пакеті у відповідь на широкомасштабну війну проти України. У списку чавун, сталь, реактивне паливо, добрива, транспортні засоби, будматеріали, предмети розкоші, ікра та інші.

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У Кремлі справжня істерика. Російське МЗС викликало посла ЄС Маркуса Едера, погрожуючи йому "заходами у відповідь". А до цього МЗС РФ викликало тимчасово повірену у справах Литви Віргінію Умбрасене, назвавши дії Вільнюса "відкрито ворожою провокацією".

Російський сенатор Андрій Клімов пішов ще далі, заявивши, що якщо Литва не відмінить своє рішення, то у Москви будуть розв’язані руки, знову натякнувши на стару мантру Кремля про відкликання суверенітету Литви.

За підсумками свого екстреного візиту до Калінінградської області Патрушев заявив: "На подібні ворожі дії Росія, безумовно, відреагує. Відповідні заходи проробляються у міжвідомчому форматі і будуть вжиті найближчим часом. Їх наслідки вплинуть на населення Литви".

За словами прем’єрки Литви Інгріди Шимоніте, у російській риториці нічого нового:

"Хочу підкреслити одну просту річ: жодної блокади Калінінграда немає. Минулими вихідними набули чинності санкції щодо деяких товарів, передбачених санкційним пакетом ЄС. Перевезення всіх інших товарів може здійснюватися й надалі, як і пасажирський транзит".

Проте Москва продовжує збільшувати мілітаристський угар. Російські ЗМІ навіть оприлюднили список із п’яти загрозливих ударів, яких можуть завдати по Литві.

Перший – це "відкликання" незалежності Литви.

Ця "ідея" не нова. Ще за тиждень до обмеження транзиту товарів до Калінінградської області, у Держдумі агітували проголосувати за відміну визнання незалежності Литви, аргументуючи це тим, що Вільнюс покинув лави СРСР незаконно.

Другий – вихід із "домовленостей" з ЄС по Литві.

У Москві переконують, що на початку 2000-х погодилися на визнання кордонів Литви та її вступ до ЄС лише в обмін на гарантії збереження безперебійного транзиту до Калінінграду. Зрештою, Росія може піти на ще більш радикальний крок. Було б добре, аби хтось порадив Путіну відмінити визнання цілого ЄС.

Третій – створення Сувалкського коридору.

Це означає війну з НАТО. Адже сумнозвісний Сувалкський коридор проходить через Білорусь, а далі прямо по кордону між Польщею та Литвою до Калінінградської області.

Четвертий – забрати порт Клайпеда.

Це також означає війну з НАТО. Проте свої "хотєлкі" забрати порт у Москві аргументують тим, що, мовляв, Клайпеду Литві передав Сталін. Щось це дуже нагадує марення Путіна про те, що Україну вигадав чи-то Ленін, чи-то ще якийсь російський цар, чи кремлівський вождь.

П’ятий – відрізати Литву від електроенергії.

Проте Литва від 22 травня вже не імпортує електроенергію з РФ. Так, із від’єднанням від радянського енергетичного кільця, яке з’єднує країни Балтії, Білорусь та Росію є проблеми. Проте ЄС допомагає Литві якнайшвидше приєднатися до європейської енергетичної системи. Тому недружні дії з боку Москви не стануть для Вільнюса аж такими болючими.

Проте питання ще й в іншому. Чи залишилися у Росії взагалі сили комусь погрожувати, враховуючи, що вся її боєздатна армія успішно нищиться на полі бою в Україні? Крім звісно ядерної зброї, якою вони вже погрожують і Литві, і Україні.

На думку російського публіциста та політолога Андрія Піонтковського, погрози саме ядерною зброєю означають лише одне, - у Росії немає впевненості у своїх силах на конвенційному рівні.

"Не думаю, що вони наважаться на якісь військові дії (проти Литви – ред.). Особливо зараз, коли вся їхня армія розчиняється в українських степах. Вони ж йдуть із Сирії, з Нагірного Карабаха… Тому прорвати Сувалкський коридор чи щось в цьому дусі неможливо. Єдине, що мене непокоїть, що на поступки піде не Литва, а ЄС, піти на якийсь компроміс. Як це було з оплатою за газ", - сказав ТСН.ua Андрій Піонтковський.

Військовий експерт Олег Жданов додає, що навряд чи у Росії вистачить сил і фантазії відповісти одночасно і Казахстану, і Литві, і Україні, яким Москва погрожує. Експерт зауважує, якби в Росії були розумними, вони б могли сказати, що мають паромну переправу з Калінінградом, тому тепер возитимуть все поромами. І там ходить два пороми. Проте з’ясувалося, що пороми то фінські.

"Тому, щоб додати додаткових поромів на маршрут, їх треба купити у фінів. А Фінляндія сьогодні навряд чи продасть Росії пороми. Вони б могли замінити пороми великими десантними кораблями Балтійського флоту. Але на сьогодні вони знаходяться в Чорному морі. І частина з них в ремонті, а один лежить притоплений десь у Бердянську біля пірсу. Можна було б скористатися великими десантними кораблями Північного флоту і перегнати їх до Балтики, але вони теж у Чорному морі. Тому для Росії зупинка транзиту до Калінінграду – це величезна проблема. Тому й така істерична реакція з їхнього боку", - підсумовує для ТСН.ua Олег Жданов.