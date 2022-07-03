Блокада Калінінграда: у МЗС Литви розповіли, чи пропонували їм піти на поступки Росії

До Литви не надходило жодних пропозицій щодо розблокування транзиту до Калінінграда.

Схожої політики щодо пропуску товарів своєю територією дотримується також і Польща.

Про це сказав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс в інтерв’ю ТСН.ua

"Ми ще не отримували жодного офіційного пояснення. Тобто, якщо Єврокомісія бачить, що вона має щось пояснити додатково, вона має право це зробити. Це в їхніх силах пояснити, як санкції мають бути імплементовані. І якщо вони пояснять правовою мовою, маю на увазі, як вони це звичайно роблять… І знову ж таки, є інші країни, через які може йти цей транзит. Це Польща. І це така сама ситуація. Ви легко можете взяти потяг через Білорусь та Польщу до Калінінграда. Це значить, що правила стоються кожної країни. Або ви можете робити транзит через Іспанію. Проте правила залишаться незмінними", - сказав міністр.

Ґабріелюс Ландсберґіс додав, що Єврокомісія може ухвалити рішення щодо розблокування транзиту до Калінінграда.

"Вони можуть пояснити це інакше (фактично вивести Калінінград з-під санкцій – ред.). Тому, так, це може трапитися. Є така можливість. Спектр дуже широкий. Вони можуть залишити пояснення, яке було із самого початку, в силі. Це можливо. Вони також можуть знайти пояснення, що… Знаєте, я не став би вдаватися в деталі цього. І, звичайно, вони можуть скасувати це. Але тоді постає питання: якщо вони повністю це скасують, чи буде цьому правове пояснення, чи лише політичне? Якщо політичне, тоді ви маєте пояснити, чому це сталося", - сказав міністр.

Нагадаємо, санкції ЄС, які стосуються блокади Калінінграда, були ухвалені ще у квітні. Від цього часу Литва скорочувала постачання своєю територією до російського Калінінграда, проте Путін на це відреагував лише у червні, а тому це може свідчити про якісь ігри Кремля.

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