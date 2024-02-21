Блокада кордону України: у чергах – сотні вантажівок та легкових авто, яка там ситуація

Польські фермери після повного блокування кордону з Україною дещо послабили обмеження – пустили легковики та автобуси через "Гребене-Рава-Руська". Також погодились щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках.

На кожному із шістьох КПП у черзі було сотні фур. Уже надвечір 20 лютого протестувальники пообіцяли відкрити кордон для легковиків і пропускати по кілька українських вантажівок на годину.

Подробиці у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Поляки 20 лютого влаштували повну блокаду руху на кордоні з Україною. До польських аграріїв водночас звернувся міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський. Каже – через блокаду кордону може зупинитися польський експорт до України, відтак поляки можуть втратити багато робочих місць.

Пункт пропуску "Гребене-Рава-Руська". Дорогу перекрито. Тут з пів сотні польських страйкарів. Довкола плакати із закликами, польські прапори та діжки з багаттям. І пів тисячі заблокованих українських фур. Пікетувальники не хочуть, щоб їх фільмували. І затуляють руками та капелюхами камеру.

"Вистарче, вистарче", - викрикує протестувальник і закриває рукою камеру.

Рух транспорту намагається контролювати польська поліція. На пункті "Гребене-Рава-Руська" блокада поширилася не лише на вантажівки, а вже й на легкові машини та автобуси. Чому вони стали заручниками, люди не розуміють.

"Дві години стоїмо і невідомо …Ще дві стояти. З Biedronka (магазин у Польщі -ред.) їдемо, купили молока, хліба. Тих провокаторів море тут є в Польщі", - кажуть люди, які застрягли на кордоні.

Український водій Володимир Самойлов сподівається, що вдасться швидко проїхати.



У пункті пропуску "Медика-Шегині" ситуація не краща – поляки перекрили залізницю і висипають українське зерно з вагонів. Згодом пункт пропуску заблокували в обидва боки, не пускали жодної вантажівки.

Пункт пропуску "Корчова-Краківець" – тут теж блокада поляків. Страйкарів менше, ніж на інших КПП. І вони таки погоджуються на розмову. Кажуть, їхні вимоги незмінні – обмежити імпорт української агропродукції.

"Польські фермери протестують проти політики Європейського Союзу, щоб дати зрозуміти, що ми не проти України. Нам потрібно виробити якісь механізми, які були б прийнятні для всіх, і ми цього хочемо, але немає реакції ні з боку Брюсселя, ні з боку уряду, ні з боку України", - коментує поляк.

Тим часом у черзі на пункті пропуску "Корчова Краківець" – 900 українських вантажівок. За добу тут проїжджає лише 20 машин. Скільки тижнів ще стояти – водії бояться й рахувати.

"В суботу (17 лютого - ред.) заїхали зранку. За добу виїжджає чотири автомобіля – то є катастрофа", - каже український водій вантажівки Андрій Виноградов.

"Я зараз везу польський груз – клей для фанери. Фанера нам дуже потрібна, бо бʼють вікна снарядами ракетами… Стояти буду як мінімум місяць. Я 90-им записаний у списку, пʼять машин за добу в нас йде або, скоропорт (вантажівки, які везуть товар, що швидко псується - ред.)", - каже водій Сергій Паламарьов.

Обурені діями поляків, акцію протесту почали і українські водії.

Окрім КПП "Ягодин-Дорогуськ", опівдень, 20 лютого, вони заблокували рух ще на трьох пунктах пропуску – "Шегині", "Рава-Руська" та "Краківець".

Українські далекобійники зупиняють фури поляків, які в об'їзд загальних черг в’їжджають до України – у той час коли українські вантажі стоять на кордоні тижнями.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КРИЗА на кордоні: польські фури в’їжджають до України, поки українські стоять у чергах тижнями!

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