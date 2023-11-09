Блокада кордону з Польщею: у ДПСУ дали невтішний прогноз та розповіли про ситуацію в пунктах пропуску

Блокада польсько-українського кордону, судячи із заяв польських протестувальників, може тривати довго, щонайменше до кінця поточного року. Станом на ранок 9 листопада в пунктах пропуску "Рава-Руська", "Краківець" і "Ягодин" у черзі перебувало близько 1 700 вантажівок.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України, прессекретар Андрій Демченко під час прессконференції в “Укрінформ”, передає ТСН.ua.

“З 13:00 години 6 листопада ми почали фіксувати поступове ускладнення руху на всіх трьох напрямках. У першу чергу воно стосувалося напрямку виїзду з Польщі — в'їзду в Україну. Всі три напрямки учасниками акції блокувалися. Фактично вони і до цього заявляли, що пропускатимуть одну або кілька машин на годину. Ми також фіксували, що в напрямку виїзду з України був повністю заблокований рух у пункті пропуску “Ягодин”, натомість через “Краківець” і “Рава Руська” виїзд вантажівок здійснювався доволі інтенсивно. Але вже 7 листопада польська сторона також відмовила в перетині кордону вантажівкам у пункті пропуску “Рава Руська”, — розповів Андрій Демченко.

Фактично така ситуація залишається і зараз. Інтенсивний рух відбувається лише в пункті пропуску “Краківець”, на виїзд з України до Польщі.

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“Рух ускладнено виключно для вантажівок. Треба також розуміти, що в пункті пропуску “Ягодин” пропускаються лише вантажівки та автобуси. Але, як і зазначали учасники і організатори акції, вони не блокують рух для автобусів і легкових автомобілів”, — розповів Андрій Демченко.

За його словами, Україна хоче якомога швидше знайти вихід із цієї ситуації, щоб рух було розблоковано. Але учасники і організатори акції офіційно не надавали жодних своїх вимог до будь-якого представника України.

“Про їхні вимоги можна бачити тільки з соціальних мереж або медіа. Вони вимагають скасування транспортного безвізу для України, окремих черг для вантажівок на європейських номерах, окремих смуг руху для порожніх автівок і доступу до системи “Шлях”. Нам би, звісно, хотілося, щоб це закінчилося якомога швидше. Але, на жаль, організатори акції зазначали, що вона може тривати довго, щонайменше до кінця року”, — розповів Андрій Демченко.

Хто стоїть за протестами польських перевізників

Раніше ТСН.ua писав, що від 6 листопада польські перевізники оголосили цілодобову блокаду трьох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні: "Гребенне — Рава-Руська", "Корчова — Краківець" і "Дорогуськ — Ягодин". Лише в пункті пропуску "Корчова — Краківець" вантажівки можуть безперешкодно рухатися на вʼїзд до України. На двох інших заблокований і вʼїзд, і виїзд. Читайте, хто стоїть за протестами польських перевізників.

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