Блокада Криму: військовий експерт шокував тим, що чекає на півострів влітку 2026

Експерт розповів, що може статися з Кримським мостом найближчим часом / © ТСН.ua

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В окупованому росіянами Криму стає дедалі неспокійніше. Ефективне перерізання військової логістики українськими безпілотниками вже спровокувало серйозну бензинову кризу на півострові. Українці завдають ударів по мостах та бензовозах на магістралях, якими намагаються завезти до Криму пальне. Ситуація для росіян на півдні дедалі погіршується.

Подейкують, що завдяки ефективній стратегії українців зі знищення ворожого забезпечення російські війська відходять з Кінбурнської коси, і є всі підстави говорити про можливу блокаду Криму.

ТСН.ua з’ясовував, як можуть розгортатися події на півдні далі, що може трапитися з Кримським мостом і чому курортний сезон на південному березі Криму може стати найгарячішим для росіян, а піші прогулянки наберуть неабиякої популярності.

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Війна в Україні та літній блекаут для росіян

На думку військового експерта Ігоря Романенка, південний напрямок завжди був одним із пріоритетних для Сил оборони України.

«Якщо проаналізувати події нашого контрнаступу зразка 2023 року, то там було завдання військами перерізати коридор суходолом від РФ до Криму. По низці причин тоді це не вдалося зробити. І з кінця 2023 року російська армія почала свій контрнаступ, який ми поки що не можемо зупинити. Росіяни повільно, але просуваються вперед, і Путін робить заяви, що доведе справу до кінця щодо Луганської і Донецької областей, як мінімум», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

За його словами, на південному напрямку і не тільки там зараз відбуваються стратегічні для нас речі.

«А відбувається там блекаут, який росіяни намагалися влаштувати нам кілька зим поспіль. І зокрема для Києва цієї зими. Зараз Сили оборони влаштовують для росіян справжній паливний блекаут, тільки літній, так би мовити», — зауважує експерт.

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Дрони зі штучним інтелектом: унікальний український досвід

Він наголошує, що після контрнаступу 2023 року було зроблено аналіз ситуації і правильні висновки. Про що наголошував і головнокомандувач Олександр Сирський.

«Ми можемо змінити ситуацію на свою користь тільки за рахунок впровадження нових технологій. І це нам вдається. Зараз події на південному напрямку якраз і забезпечуються реальним застосуванням нових технологій, а саме безпілотників з боку наших Сил оборони. Причому не просто дронів, і не тільки Hornet, які, до речі, себе дуже добре зарекомендували під час знищення російської логістики, а також безпілотників, які працюють у зв’язці зі штучним інтелектом», — підкреслює військовий експерт.

Романенко, додає, що поява дронів зі ШІ — це важливо та дуже принципово, тому що вони можуть працювати в автономному режимі, а штучний інтелект виконує найбільш важкий і складний кінцевий етап — наведення на ціль.

«Для роботи на таких дронах потрібні оператори високого рівня і їх потрібно навчати. За рахунок штучного інтелекту виконується кінцевий етап завдання з наведення на ціль або ж вони працюють в автономному режимі. До речі, такі системи унікальні, вони єдині у світі. Ними визначається пріоритет українського досвіду, який напрацьовується в умовах широкомасштабної війни. Так, щось схоже є і в росіян, але для західних компаній більш цікаві ми, бо навряд чи росіяни діляться такою інформацією. І це дуже дратує росіян, що у нас є контакти зі світовими виробниками зброї, в тому числі з США. Дрони зі штучним інтелектом добре працюють по конкретних цілях: вантажівки, бронемашини, бензовози», — додає військовий експерт.

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За словами Ігоря Романенка, така співпраця дозволяє вдосконалювати дрони і навчати операторів, а також завдавати такими безпілотниками ударів у Криму.

«Завдяки цим дронам можна бити по локомотивах, які везуть військові ешелони до Криму, і по бензовозах на дорогах. Удари завдаються не тільки по автотрасах, а й по залізниці теж. Тобто там наш вплив суттєвий, і транспортний колапс у Криму буде лише наростати. Все це завдяки використанню штучного інтелекту, а також через те, що відбувається інформаційне забезпечення. Вся ця інформація у нас є, і ми надаємо її використовувати нашим союзникам», — каже військовий експерт.

Технології проти ядерної зброї та «траса смерті» для окупантів

На думку Ігоря Романенка, поєднання штучного інтелекту і інформаційної сфери має значну перспективу.

«Якщо все це правильно вибудувати, то ефективність використання винищувачів F-16 значно підвищиться, та й взагалі для більшості з наявних засобів. Провідні науковці військового профілю в світі говорять про те, що сполучення штучного інтелекту і інформаційного забезпечення можуть з часом замінити ядерну зброю по ефективності та відсутності радіаційного забруднення. І в цьому перспектива розвитку. Саме тому наші науковці та виробники, просуваючи дрони зі штучним інтелектом, знаходяться на передових позиціях у світі, адже розробляють безпілотники, які діють у повітрі, на землі, на морі і під водою», — зауважує генерал-лейтенант.

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Експерт розповідає, що на практиці відбувається на південному напрямку. Передусім він підкреслює, що у центрі уваги не тільки автомобільні дороги, а й залізничні.

«Росіяни називають цю дорогу „Новоросія“ — це стратегічно важливий сухопутний маршрут, що з’єднує Ростов-на-Дону, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь та Сімферополь. З Кримським мостом це фактично коло. Цією дорогою забезпечується логістика російських військових частин, які діють на півдні України. На суходолі вона переривається завдяки роботі наших дронів, причому суттєво і її все частіше росіяни називають „трасою смерті“, — розповідає військовий експерт.

До цього він додає, що стан дороги там такий, що росіяни майже зупинили її експлуатацію для цивільних, а військові рухаються по цій ділянці у нічний час, причому проїзд виконується окремими одиницями техніки.

«Противник намагається сховатися від дронів, тому активно маскує свою техніку, навіть використовують маскування часів Першої світової війни. Вздовж дороги ставлять своїх військовослужбовців з рушницями, кулеметами та автоматами, щоб збивати дрони. Але поки що ефективного захисту вони не знайшли, і вплив від наших безпілотників там дуже суттєвий», — зауважує військовий експерт.

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Удари Middle Strike та вибиття росіян з Кінбурнської коси

Більше того, до цього наші військові додають не тільки FPV-дрон зі штучним інтелектом, а й використовують Middle Strike — ударні безпілотники, які можуть досягати цілі на оперативну глибину 200–250 кілометрів.

«Такі дрони нищать ворожу логістику, штаби та РЕБ, в тому числі і в Криму. Вже розбитий Чонгарський міст, знизили ефективність Керченського (Кримського) мосту, розбили паромну переправу у Керчі. Росіяни не можуть переміщати залізницею ешелони з військовим вантажем та технікою. До цього всього палають НПЗ, які забезпечують пальним війська. В цілому це повільно, але невпинно просуває військову кримську інфраструктуру та російські військові частини на півдні до колапсу», — каже Ігор Романенко.

Поки офіційно непідтверджений вихід росіян з Кінбурнської коси, але на думку військового аналітика, він цілком може стати реальністю.

«Щодо Кінбурнської коси, то відомо про декілька наших намагань бити по російських підрозділах, які там знаходилися. Тому що, знаходячись там, росіяни контролюють трафік суден і не дають його здійснювати у нормальному режимі. А якщо ми їх звідти виб’ємо, то відкривається дуже важливий шлях для кораблів. Тут знову таки: по бойовому в лоб чи за рахунок висадки десанту не вдалося досягнути мети, а перерізання логістики і вогневий вплив змушує їх відступати. І все це за рахунок впровадження нових технологій», — зауважує генерал-лейтенант.

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Що чекає на Кримський міст та курортний сезон 2026 у Криму

Щодо Керченського (Кримського) мосту, то, на думку Ігоря Романенка, зараз достатньо його тримати під постійним вогневим впливом, у стадії «постійний ремонт».

«Щоб суттєво пошкодити чи підірвати Кримський міст, потрібно витрачати достатньо багато зусиль та ресурсів, а вони потрібна на виконання більш пріоритетних завдань. Кримський міст і після попередніх влучань не працює на повну потужність. А ті люди, які зараз намагаються виїхати з Криму, перевантажують його, що, до речі, створює проблеми для військових, які намагаються використовувати його для переміщення військових вантажів. Тому ймовірно, що варто вплинути на нього для початку, щоб міст не виконував повноцінно свою функцію і більше перебував у ремонті, ніж діяв», — каже військовий експерт.

Він додає, що міст можна тримати під постійним впливом, тоді це створить ще більший колапс серед росіян, які намагатимуться по ньому повернутися до Росії.

«Це добряче попсує нерви росіянам під час курортного сезону. Хоча, насправді, його проведення вже зараз під великим питанням. Звісно, що у нас не стоїть завдання зірвати їм сезон, хоча і не без цього. Бо труднощі з переправою будуть морально і психологічно тиснути на „глибинний народ“, а це дуже важливо. Якщо цей сезон у них буде, то буде дуже гарячим. У радянські часи була така брошурка-путівник „Пішки по Криму“, гадаю, що росіянам час її шукати в архівах і розвивати своє здоров’я за рахунок піших прогулянок», — підсумовує Ігор Романенко.

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Дата публікації 16:55, 11.06.26 Кількість переглядів 27 Бензин у Росії закінчився? Гігантські черги на АЗС у Криму та на Кубані

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