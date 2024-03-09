Блокада українського кордону: ЄС може застосувати процедуру порушення проти Польщі

За словами Домбровскіса, доцільність блокади зі сторони Польщі викликає чимало запитань у Брюсселі.

Покарання за блокаду українського кордону – Євросоюз готовий застосувати процедуру порушення у разі, якщо ситуація на рубежах з Україною та кількома сусідніми державами не покращиться.

Про це в есклюзивному коментарі ТСН розповів виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

За словами посадовця, наразі доцільність блокади, зокрема, зі сторони Польщі, викликає чимало запитань у Брюсселі.

"Польща вже заборонила в односторонньому порядку імпорт українського збіжжя у саму Польщу. Тож виникає питання, а чому вони протестують проти зерна з України, якщо воно й так під забороною. Так, ми можемо дискутувати щодо законності цієї заборони. Ми також надсилали попереджувальні листи, аби сказати що країни-члени (ЄС. – Ред.) стурбовані. Польща, Угорщина та Словаччина – якщо ситуація там не покращиться ми готові йти далі і відкривати процедуру порушення проти цих країн", – заявив Домбровскіс.

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Раніше Валдіс Домбровскіс натякнув, хто гальмує процеси з вирішення проблеми на польсько-українському кордоні.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща та Україна можуть тимчасово закрити кордон. Крім того, Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує ефективного способу захистити польський ринок.

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