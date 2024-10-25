"Блокпости, раптові перевірки ТЦК": експерти назвали сценарії найближчої мобілізації

Заходи мобілізації протягом останнього року в Україні неодноразово змінювались — до існуючих методів додавались інші і не виключено, що згодом процес оповіщення знов оновиться.

Яким він може бути найближчим майбутнім — про це в коментарі для ТСН.ua розповіли військові експерти Владислав Селезньов та Петро Черник.



"За словами одного з нардепів, кількість громадян, які підпадають під мобілізацію, за останній місяць скоротилася. Було названо дві цифри у порівнянні з минулими місяцями. Тобто відбувається зменшення кількості мобілізованих і це призводить до активізації діяльності ТЦК. Які, як відомо, проводять разом з представниками Нацполіції заходи оповіщення, перевірки документів. До яких заходів будуть вдаватись ще — думаю, що цей процес бути тривати приблизно на цьому рівні", — припускає Селезньов.



За його словами, занадто велике збільшення об’ємів мобілізації може вплинути на те, що навчальні центри можуть не впоратись з розміщенням призовників.



Чи будуть заходити в житло та звідти примусово доставляти в ТЦК



Останнім часом в соцмережах користувачі з різних регіонів час від часу цікавляться, а чи мають право представники ТЦК заходити в приватне житло без згоди власника та проводити в помешканні оповіщення.



"Українським законодавством визначено, за яких умов зокрема представники правоохоронних органів мають право заходити до приватного житла. Я думаю, що в цьому серйозних зрушень не буде, — каже Селезньов. Буде працювати та ж сама схема: блокпопости, перевірка документів, раптові перевірки будь-де. Відповідно до законодавства, немає чітко визначених місць, де може проводитись оповіщення. Але для проникнення у житло повинні бути відповідні підстави, санкції судів. Я не думаю, що якийсь безлад буде відбуватись в цьому питанні".



До цього Селезньов додає: "Приблизна кількість мобілізаційного потенціалу нашої країни відповідно до відкритих джерел — це близько 5 мільйонів громадян. Ми маємо розуміти, що призвати півмільйона громадян, кожного десятого, застосовуючи заходи оповіщення, реально, але місткість наших навчальних центрів не дозволяє пропускати таку кількість мобілізованих. Тобто їх немає де фізично розміщувати та готувати. По-друге: а чи є для такої кількості мобілізованих техніка, озброєння, уніформа? Звісно, що ні. Але певна динаміка, можливо, бути мати місце".

Пропонує мобілізовувати з 23 років

Військовий експерт Петро Черник в коментарі для ТСН.ua щодо можливих нових кроків держави в питанні мобілізації сказав наступне: "Проблема болюча. Мобілізація мусить бути і варіантів немає. Це перше. Друге: жодна велика світова війна не обійшлась без мобілізації. Жодна. Підкреслюю. Особливо 20 століття. Наприклад, американці жорстко мобілізовували своє населення для війни у В’єтнамі. Момент другий: ніхто, крім нас війни не виграє. Війна зжирає людські життя. Де їх брати як окрім мобілізації? Я палкий прихильник якнайширшої мобілізації. Вважаю, що мобілізаційний вік треба знижувати до 23 років. Чому я так твердо стою на своїй позиції - якщо ми цю війну програємо, то нам влаштують геноцид. От і все. Вибору немає".

45 замість 30 днів! Мобілізованих тепер готуватимуть довше!

Раніше повідомлялось про те, що оновити дані в ТЦК виявилось недостатнім.

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