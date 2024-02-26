Блокпости та військові навчання у Києві: до чого готуються у столиці та чи є загроза повторного наступу

В КМВА прокоментували проведення навчань у одному з районів столиці.

Від понеділка, 26 лютого, у Дарницькому районі столиці розпочалися військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. У Дарницькій РДА інформують, що вони будуть тривати три дні.

Що відомо про блокпости у Києві

"У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Мета навчань: нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції", - інформують у Дарницькій РДА.

Там додають, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено.

Нагадаємо, що раніше подібні навчання відбувалися в Оболонському районі столиці, а зараз їх проводять на лівому березі столиці.

Для виявлення ДРГ у Києві встановили блокпости / Фото: Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві

Тимчасові блокпости - це військові навчання

В КМВА сайту ТСН.ua розповіли, що навчання, які розпочалися у Дарницькому районі нічим не відрізняються від тих, що раніше проходили у Києві та у Київській області на різних локаціях.

"Такі навчання проводяться системно на усій території Києва. Нових методів, цілей та завдань у них немає. Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Головне завдання навчань - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення", - повідомили сайту ТСН.ua в КМВА.

Там додають, що подібні навчання потрібні аби ще краще підготуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що блокпостів у Києві стане більше.

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