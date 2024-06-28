Блокпости ТЦК навіть на вулицях: названо сценарії нової мобілізації після 16 липня

Для оновлення даних у військовозобов’язаних залишилось трохи більше двох тижнів – цей термін спливає 16 липня.

Якими будуть дії держави щодо тих, хто був зобов’язаний, але не оновив свої дані – про це в коментарі для ТСН.ua розповіли член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський та адвокатка, яка знається зокрема і в питаннях мобілізації Катерина Аніщенко.

"Ми створили кілька альтернативних можливостей для виконання вимог закону, – каже Федір Веніславський. – Це "Резерв +", ЦНАП, ТЦК та СП. Пропускна здатність цих систем дозволяє виконати вимоги усім громадянам України віком від 18 до 60 років чоловічої статі. Відповідно, динаміка, яку ми спостерігали, вона свідчить про те, що система працює в тих параметрах, які ми в неї заклали".

До цього парламентар додає: "Відповідно, якщо громадяни України не виконають вимоги закону, то це буде суто суб’єктивне небажання виконати те, що законодавець закріпив. Будуть наступати негативні юридичні наслідки. Порушники будуть обмежені в праві керуванням транспортом, будуть притягатись до адміністративної відповідальності. Думаю, що розміри штрафу за невиконання вимог закону будуть спонукати громадян виконувати їх".

Засилля блокпостів

Своє чергою, адвокатка Катерина Аніщенко про можливі сценарії, які чекають на порушників, розповіла ТСН.ua наступне: "В законі, який набув чинності 18 травня, чітко зазначені всі штрафні санкції для тих, хто не оновив дані. Буде офіційне направлення повістки на відому адресу реєстрації. Відповідно, буде безліч судових справ щодо притягнення таких порушників до відповідальності".

До цього Катерина Аніщенко додає: "Якщо ж ми будемо говорити про фізичну зупинку військовозобов’язаних громадян, то я не виключаю, що буде здійснено примусовий супровід з метою поставити особу на військовий облік. А ті, хто перебуває в розшуку – відносно таких осіб поліція має право вчинити адміністративне затримання. Тобто примусово доставляти до ТЦК, де їх будуть примусово ставити на військовий облік".

На питання про алгоритм позбавлення права керування транспортом, адвокатка каже так: "В законі передбачено, що така можливість є. Для того, щоб позбавити права на керування транспортом, потрібна позовна заява до суду. Перед цим повинна слідувати ухилянтом ціла низка невиконання дій. Зокрема неотримання повістки, неявка за цією повісткою, адміністративне затримання виявилось безрезультатним. Лише після цього, коли до ТЦК повернуться всі ці відповіді, до суду буде подаватись заява від ТЦК щодо заборони керування транспортом".

Чи будуть дії ТЦК та поліції більш жорсткими після 16 липня щодо тих, хто не оновив дані – на це питання Катерина Аніщенко впевнено каже: "Вважаю, що так. Вважаю, що великі міста та райони будуть поділені по територіям, де будуть працювати ТЦК. Відповідно, з урахуванням нових змін, вручати повістки та перевіряти наявність військово-облікових документів будуть мати право і працівники ТЦК. Вважаю, що працівникам ТЦК повністю "розв’яжуть руки", буде здійснюватись відеофіксація цього процесу. Ми будемо читати новини про те, що блокпости будуть встановлювати на вулицях, в містах і т.д".

Оновлення у "Резерв+"! QR-код замінить військовий квиток - як це працює?

Раніше повідомлялось про те, що названо єдину умову, за якої чоловіки можуть не брати повістку від ТЦК.

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