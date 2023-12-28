Блокпости у Києві й області: з якою загрозою пов'язані та чи будуть там видавати повістки

Жданов пояснив навіщо на Київщині проводять контрдиверсійні заходи і чи є нова загроза з Білорусі.

У Київській області до 6 січня будуть посилені контрдиверсійні та безпекові заходи. Повідомлення про те, що на території області з’являться додаткові блокпости, а перевірці підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, лікарні, – дуже насторожили багатьох громадян.

Людей просять із розумінням ставитися до безпекових заходів та можливої зупинки транспорту на блокпостах, а також інформувати правоохоронців про випадки фото та відеофіксації об’єктів оборонної чи критичної інфраструктури.

Варто зазначити, що у Києві такі безпекові заходи не проводяться – вони стосуються лише області. Хоча у столиці теж з’явилися тимчасові блокпости на період проведення навчань.

Експерт: запобігання можливим терактам та провокаціям

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На думку військового експерта Олега Жданова, такі заходи на Київщині це – запобігання можливим терактам і провокаціям з боку ворога.

"У умовах війни – це абсолютно виправдані заходи, які необхідно проводити. До того ж, наближаються новорічні свята, а відповідно – буде велике скупчення людей, як би їм це не роз’яснювала влада, громадяни будуть йти до ялинок, відвідувати ТРЦ, ресторани, ходити на концерти. Тому такі заходи цілком доцільні, адже будуть проводитися спільно з військовими, поліцією, Національною гвардією та СБУ. Силовики будуть проводити перевірку документів та транспорту на предмет безпеки", - зазначає Олег Жданов.

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Експерт заперечує, що заходи, які запроваджуються на Київщині можуть бути пов’язані з загрозою повторного нападу росіян з боку Республіки Білорусь.

"З Білорусі немає чим на нас нападати, там немає достатньої кількості угруповань військ, які б були здатні сьогодні виконати такі дії. Якщо говорити про напад на Київ, то це має бути стратегічна операція, бо глибина вторгнення від кордону повинна бути більше 200 кілометрів. Сьогодні це просто не можливо, з урахуваннях тих заходів, які вже проведені і проводяться щодо посилення кордону в інженерному відношенні, як оборонного рубіжу. Тому такі заходи і називають – контрдиверсійними діями. Це запобігання проникнення на нашу територію саме розвідувальних чи диверсійних груп противника або виявлення проявів діяльності агентури на нашій території. Ось основні цілі цих заходів", - зауважує Олег Жданов.

Повістки на блокпостах цілком можливі

Також громадяни почали нервувати, що блокпости, які з’являться на території області, стануть місцем, де їм можуть видавати повістки працівники ТЦК та СП. На думку Олега Жданова, блокпости можуть використати для посилення мобілізаційних заходів.

"Законом це не заборонено. Вулиця, де знаходиться блокпост – це громадське місце. І якщо на цих блокпостах будуть присутні співробітники ТЦК та СП, то вони абсолютно спокійно можуть видавати громадянам повістки. З точки зору закону – тут немає ніяких порушень, все абсолютно законно. А ось чи будуть цю можливість використовувати співробітники колишніх військкоматів, чи ні – сказати важко. Зараз навколо цієї теми дуже багато суперечливої інформації. Одні кажуть, що на блокпостах видають повістки, а інші це спростовують. Тут я можу сказати одне – мають право", - зазначає Олег Жданов.

Що кажуть у поліції

У поліції Київської області сайту ТСН.ua розповіли, що на засіданні оперативного штабу Ради оборони прийнято рішення, про посилення заходів безпеки у громадських місцях області у період новорічних свят. Це стосується торгових центрів, супермаркетів, вокзалів, медичних закладів.

Там додають, що відповідно до рішення керівника Координаційної групи Антитерористичного центру при ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, в період з 28 грудня по 6 січня на території області проводяться заходи антитерористичного контрдиверсійного забезпечення.

"Зазначені заходи проводяться координаційними групами АТЦ при регіональних органах СБУ у взаємодії з відповідним військовим командуванням (місцевими військовими адміністраціями) із залученням сил та засобів ЗСУ, інших складових сектору безпеки та оборони України (СБУ, ДССТ, НПУ, НГУ, ДПСУ, ДСНС, ВСП, ТЦК та СП). Громадянам варто мати при собі документи, що посвідчують їх особу", - пояснюють у поліції Київської області.

Блокпости та піші патрулі

У поліції додають, що метою заходів є виявлення осіб які діють в інтересах противника, так званих вербувальників, корегувальників, спостерігачів, осіб які виношують намір вчинити терористичні акти або диверсії, а також ознак, що вказують на підготовку до вчинення диверсії або терористичного акту.

"Проведення зазначених заходів – це комплекс режимно-обмежувальних, оперативно-пошукових, фільтраційних, профілактичних заходів та передбачає визначення місць розташування стаціонарних та мобільних блокпостів, спостережних постів та піших патрулів, із залученням до виконання завдань на них зазначених вище складових сил оборони", - пояснюють сайту ТСН.ua у пресслужбі поліції Київської області.

Нагадаємо, раніше комендант Київської області підполковника Руслана Олійник розповів, чи будуть масово роздавати повістки на блокпостах.

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