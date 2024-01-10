Блокпости у Київській області не зникли: чим займаються майже 900 осіб і чи ловлять ухилянтів

Безпекові заходи на Київщині продовжили, а на блокпостах перевірили майже 74 тисячі осіб.

У Київській області закінчився термін проведення контрдиверсійних та безпекових заходів, які тривали від 28 грудня по 6 січня. У цей період на території області встановили блокпости, де військові разом з правоохоронцями перевіряли підозрілий транспорт та документи у громадян.

Зазначений термін проведення контрдиверсійних заходів минув, а блокпости залишаються на своїх місцях, що викликає багато запитань у місцевих мешканців.

Тож сайт ТСН.ua поцікавився у підполковника Руслана Олійника, коменданта Київської області, які результати заходів, скільки вдалося виявити порушників та як надовго залишаться блокпости, які встановили на час проведення заходів.

– Розкажіть наскільки масштабними були безпекові заходи на Київщині?

– До контрдиверсійних заходів на території Київської області, які тривали від 28 грудня по 6 січня було додатково залучено майже 900 осіб. Це співробітники ГУ НП, ГУ СБУ Київської області, військовослужбовці Комендатури Київської області, а також військові 114 ОБр ТрО. Було сформовано 139 нарядів, які чергували на стаціонарних та мобільних блокпостах. Також працювало 40 пошукових груп.

Нагадаю, що мета цих заходів – виявлення та запобігання пересуванню диверсійно-розвідувальних груп, екстремістів, терористів, оголошених у розшук осіб, контрабандного перевезення зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

– Скільки за цей час вдалося перевірити транспорту та громадян?

– В результаті проведення заходів особовим складом залучених підрозділів перевірено – майже 74 тисячі осіб, а транспортних засобів – понад 27 тисяч. Це чимала кількість. Окрім того, виявлено та задокументовано 39 кримінальних правопорушень. Серед них: незаконний обіг зброї, незаконний обіг наркотиків; надання неправомірної вигоди поліцейському; підроблення документів; порушення вимог радіаційної безпеки; незаконний видобуток природних ресурсів.

На Київщині перевірили майже 74 тисячі осіб / Фото: ТСН

– Чимало. Заходи проводилися саме у новорічні свята. Тож напевно були і нетверезі водії?

– Так, було складено 3,4 тисячі адміністративних матеріалів, з яких керування транспортними засобами у стані сп’яніння – понад 180. Були випадки, коли нетверезі водії навіть намагалися дати хабар на блокпостах правоохоронцям. Це звичайно, не пройшло і особи притягнуті до відповідальності.

– Поява блокпостів на Київщині насторожили мешканців з приводу вручення на них повісток. Розкажіть чи дійсно співробітники ТЦК та СП виявляли осіб, які ухиляються від мобілізації та роздавали їм повістки?

– Щодо роботи співробітників ТЦК, можу сказати, що в них є своє керівництво, яке визначає їм цілі та завдання. Але ж все таки хочу зазначити, що в рамках безпекових заходів виявили певну кількість осіб, що дійсно ухилялись від мобілізації. Далі з ними вже будуть працювати фахівці ТЦК та СП.

– Багатьох цікавить, що вказана дата проведення безпекових заходів вже минула, а блокпости продовжують працювати. З чим це пов’язано?

– Проведені заходили показали дуже добрий результат та ефективність, про що свідчить статистика наведена вище. Робота блокпостів звичне явище у військовий час і вони продовжують виконувати завдання щодо забезпечення безпеки.

Блокпости на Київщині продовжать працювати / Фото: Київська міська військова адміністрація

– Скільки блокпости теоретично будуть діяти? Чи планується збільшити їх кількість?

– Щодо збільшення кількості блокпостів, то таких наказів або розпоряджень не було. Навпаки, зараз проводиться інспекція блокпостів та аналіз їх ефективності на окремих напрямках.

Загалом, співробітники та військовослужбовці, які залучені до роботи на блокпостах, будуть виконувати свої функції, як і робили це у попередні тижні – виявляти підозрілих осіб та транспортні засоби, дбати про безпеку мешканців Київщини.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав,чи буде масове роздавання повісток на блокпостах: пояснення від коменданта Київської області.

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