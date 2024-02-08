Блокпостів у Києві стане більше: роздавання повісток чи нова загроза від росіян

ТСН.ua розбирався, навіщо збільшують кількість блокпостів у Києві та куди поділась ворожа ДРГ, яку так активно шукали.

Ворожа ДРГ у Києві, додаткові блокпости та новий наступ на столицю – суспільство не встигає оговтуватись від гучних повідомлень, які ширяться Мережею. Оливи у вогонь підливають гучні заяви військових та експертів щодо повторного наступу агресора на столицю України.

Чи дійсно окупанти підуть на Київ, навіщо збільшують кількість блокпостів та куди поділась ворожа ДРГ, яку так активно шукали, йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко TSN.UA.

Ворожа ДРГ у Києві?

Днями в Оболонському районному ТЦК та СП у Києві повідомили, що у районі "шукають ДРГ" і встановили нові блокпости. Паніки не було, але люди почали нервувати. Ситуація зі збільшенням кількості блокпостів ставала дедалі більш критичною, бо пішли чутки, що на цих блокпостах почали роздавати повістки чоловікам призовного віку.

А от повідомлення про ворожу ДРГ зникло з офіційних сторінок ТЦК. Виявилося, що ані ДРГ, ані видача повісток тут ні до чого – це були лише тренування. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи", – розповів Попко.

Також, було зазначено, що головним завданням навчань стало удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки. Крім того, Попко повідомив, що такі тренування проходитимуть і надалі.

Навчання у Києві

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року в Києві вже встановлювали блокпости в рамках навчань. Про це повідомлялось у Київській міській військовій адміністрації.

Посилення мобілізації

При цьому в соцмережах кияни писали про те, що отримували повістки при перевірці на блокпостах. Це й не дивно, адже така "лагідна" мобілізація триває вже давно.

Окупанти знову підуть на Київ?

Додаткові блокпости та заходи, хоч і навчальні, щодо виявлення та перехоплення ворожих ДРГ таки трохи лякають суспільство. А тут ще гучна заява генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка про повторний наступ на столицю. І стає вже зовсім ніяково. Неодноразово ми чули від військових, що цього не буде, росіяни не наважаться знову піти на Київ, у них немає достатньо ресурсів, це малоймовірно тощо. Але розмови щодо захоплення столиці України періодично з’являються.

"Я припускаю все. Для цього у них є і сили, і засоби, і кількість. При цьому для них втратити 30–40 тис. людей – не проблема. Це для нас велика проблема. А для них це не проблема. Тому вони ж не рахують людей. Їм треба якась перемога: хоча б маленька. Вони зупинилися, вони втратили багато території. І я скажу, що зараз не потрібно розслаблятися, тому що вони відійшли не просто так назад. Просто так ніхто не відходить під час війни. Вони відійшли для того, щоб переоцінити обстановку, зробити якісь висновки, перегрупувати війська – і знову піти. Тому ми маємо зробити все, щоб до цього підготуватися", – вважає Марченко.

"Вони можуть піти ва-банк, але це буде ще гірший для них результат, ніж у 2022-му", – так коментує ймовірний наступ на Київ Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив".

Експерт зазначає, що для повторного наступу агресору потрібно значно більше людського ресурсу та техніки. І тут у агресора великі проблеми, бо мобілізують зовсім "зелених" у військовій справі, а ВПК Росії не справляється з поставленою задачею швидко нарощувати виробництво необхідної військові техніки.

Олександр Коваленко резюмує, що загроза наступу на столицю України залишається, але захоплення і навіть прорив – це щось з області фантастики.

Київ готовий до оборони

Це підтверджує ще один військовий оглядач Василь Пехньо. Він запевняє, що українські військові готові дати відсіч ворогу. Адже ЗСУ будують три лінії оборони на півночі нашої країни, які не дадуть загарбницьким планам ворога збутись. Про це він розповів нашим колегам зі "Сніданку з 1+1".

"Лінія оборони складається з колючого дроту, далі йдуть піраміди з бетону та протитанкові рови, третій рівень – бетонні довготривалі оборонні точки. Головна перевага трирівневої лінії оборони полягає у тому, що вона дозволяє утримати не лише зайняті позиції, але й просуватися вперед нашим захисникам. Такі захисні укріплення вже показали свою ефективність у найгарячіших напрямках. Північну лінію оборони планують розтягнути на тисячу кілометрів", – зазначив він.

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Блокпостів у Києві стане ЩЕ БІЛЬШЕ! Повістки чи нова загроза від росіян?!