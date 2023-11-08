Блокування кордону з Польщею: яка ситуація на пунктах пропуску та що кажуть далекобійники

У Волинській області заблокований рух транспорту на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". На кордоні у "живій" черзі є понад сотня вантажівок, ще тисячі - в електронній.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анна Махно.

Що відбувається на пункті пропуску "Ягодин"

Український далекобійник з Дніпра Олег Тхоренко каже, що вже мав би розвантажуватись у Польщі, проте досі стоїть на кордоні. Все через страйк польських перевізників. Які вимагають повернення дозволів на вантажні перевезення українців, доступ до системи "Шлях" і окремі черги для вантажівок з номерами ЄС. Через страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" вантажівки заблоковані по обидва боки – і на в'їзд, і на виїзд. Лише гуманітарних та військових вантажів це не стосується. По той бік кордону- теж черги кілометрові.

Ситуація на кордон

"Остання інфа була, що 10 км. Я рахую, що через добу-дві, то буде перед Хелмом, або за Хелмом", - каже водій Олег Боднарчук.

Перед Дорогуськом, за інформацією митників, дві з половиною сотні фур.

"Черги будуть наростати, особливо на імпорт. Ми бачимо, що у нас на Ягодин подано приблизно тисячу митних декларацій на оформлення. Це ті вантажівки, які десь в дорозі", - каже речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

В електронній черзі на виїзд з Україні теж не краще.

"На цю секунду в електронній черзі на пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" зареєстровано 4512 автомобілів", - каже головний спеціаліст управління Укртрансбезпеки Волині Микола Горбай.

Яка ситуація у Львівській області

Тим часом на Львівщині понад півтори сотні вантажівок скупчилися на пункті пропуску "Краківець", на Рава Руській - півсотні ваговозів. Це два з трьох пунктів перетину, які заблокували польські перевізники. Кордон перекрили у бік України, на в’їзд у Польщу пункт пропуску відкритий.

Ситуація на кордоні

"До нового року, думаю, на метр просунемось", - каже водій Ярослав Стокоз.

"Зараз залишимо машини і поїдемо додому на маршрутках. Два місяці ми тут стояти не будемо", - додає водій Ігор Ільєнко.

Що кажуть прикордонники

Черга зменшиться, коли водії почнуть перереєстровуватись на інші пункти пропуску.

"На кордоні з Польщею загалом діє 8 пунктів пропуску. Рух для вантажно-транспортних засобів ускладнено по трьом. На інших напрямках, де здійснюється можливість перетину кордону для вантажівок, вони продовжують функціонувати", - каже речник ДПСУ Андрій Демченко.

Польські перевізники кажуть, що блокада триватиме до 3 грудня.

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Нагадаємо, на кордоні України станом на ранок середи, 8 листопада, у чергах на пунктах пропуску стоять 35 автомобілів та 48 автобусів.

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