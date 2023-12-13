Блокування кордону з Польщею: яка ситуація у пунктах пропуску і що із пасажиропотоком

В середньому за добу кордон перетинають близько 70 тисяч осіб в обох напрямках, немає черг ні на виїзд, ні на в’їзд.

Польсько-український кордон станом на сьогодні залишається заблокованим за трьома напрямками.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

"Продовжується блокування трьох напрямків. Це пункти пропуску "Рава-Руська – Хребенне", "Краківець – Корчове", "Шегіні – Медика". Станом на сьогоднішній ранок за інформацією, яку ми мали від польських колег, в бік України на цих трьох напрямках знаходилось майже 2600 вантажних засобів, найбільше – навпроти пункту пропуска "Шегіні". Звісно, що рух іде, але він в рази менший, ніж до блокування", - повідомив нам Демченко.

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За словами речника Держприкордонслужби, від 11 грудня був розблокований напрямок пункту пропуска "Ягодин".

"Зараз ми відзначаємо збільшення кількості вантажівок, які перетинають цей напрямок. Під час блокування за добу фактично проходило десь тільки 120-150 вантажівок в обидва напрямки. До блокування цей напрямок був дуже активний – 1200-1300 за добу. Цих показників ще не досягли, але, звісно, вони в рази більше, ніж були під час блокади. Станом на ранок в черзі в бік України на цьому напрямку перебувало близько 700 вантажних транспортних засобів", - уточнив Демченко.

На запитання про пасажиропотік Андрій Демченко нам відповів, що зараз він не є дуже високим на відміну від днів перед новорічними святами або вихідними.

"В середньому за добу кордон перетинають близько 70 тисяч осіб в обох напрямках. Ми не помічаємо черг ні на виїзд, ні на в’їзд. Пасажиропотік певною мірою може збільшуватись перед вихідними. Кожні три години на сторінці "Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон" подається інформація про стан завантаженності всіх пунктів пропуску на західному кордоні", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, 11 грудня на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Блокування цього найбільшого вантажного пункту пропуску тривало понад місяць.

Втім, станом на ранок 13 грудня у черзі ще є авто. Польська сторона прогнозує, що усі вантажівки з черги в український бік пропустять приблизно за 30 годин.