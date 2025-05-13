"Блись — і нічого не пам'ятаю": чоловік розповів шокувальні подробиці, як вижив після удару КАБа

Чоловік розповів про обстріл КАБа / © Associated Press

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У Дніпрі врятували 67-річного пораненого з Донеччини, який вижив після удару КАБа. Микола вийшов надвір у селі Іванопілля, коли росіяни завдали удару. Його сусід загинув на місці, ще один дістав поранення. Микола ж втратив ногу. Медики заспокоюють: кажуть він житиме, а згодом ходитиме на протезі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Це був ранок пʼятого травня. Пан Микола саме вийшов надвір до сусідів. У спорожнілому селі біля Костянтинівки вони зазвичай віталися на лавці.

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«Вийшов на вулицю, хлопці сидять. Підійшов до хлопців — блись, блись, нічого не памʼятаю», — каже Микола.

«Я вискочила з хати, кричу „Коля! Коля“. Як це страшно, коли твій рідний чоловік сидить на лавочці, а цей лежить, а тут летять! Я плакала три дні», — каже його дружина Тетяна.

45-річного похресника Тетяни ворожим снарядом вбило на місці, сусід дістав поранення. А от стан пана Миколи був критичний. Його дружина, яка все життя працювала медсестрою в селі, одразу це зрозуміла.

З Донеччини Миколу з ампутованою ногою врешті доправили до Дніпра. Медики кажуть: йому довелося перелити чотири літри крові та зробити ще одну операцію.

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Чоловік, який вижив після удару КАБа / © ТСН

«Щоб кінцівка добре на місці ампутації загоювалася, щоб можна було поставити протез, але це все час. Він про нього вже мріє. Він готовий його вистругати сам, щоб ходити, щоб бачити онуків, щоб спілкуватися з рідними», — каже медик.

Батько двох дітей ы дідусь трьох онуків усе життя працював у рідному селі, зводив будинки, обробляв поле та вирощував сад. Пан Микола каже: найголовніше для нього — бути корисним.

Він стане на протез за кілька місяців, прогнозують лікарі. Пану Миколі саме виповниться шістдесят вісім. Після одужання він мріє з дружиною повернутися додому, де під обстрілами залишилося геть усе їхнє господарство.

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