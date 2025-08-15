Близько 100 тисяч гривень на місяць: хто отримує найбільші зарплати в Україні в 2025 році і кого бронюють

Робота в Україні / © ТСН.ua

Середня зарплата в Україні становить 25 000 грн, що на 19% більше порівняно з серпнем минулого року. Ця медіана розрахована на основі понад 198 тисяч актуальних вакансій, розміщених на популярній платформі з пошуку роботи.

Хто і де отримує найбільші зарплати в Україні в 2025 році, у яких сферах найбільше зростання доходів, як отримати таку роботу та кому пропонують бронювання від мобілізації — розповідає ТСН.ua.

Найвищі зарплати за містами

За даними статистики сайтів з пошуку роботи, найвищі зарплати пропонують у Києві, де середня зарплата становить 30 000 грн. В інших великих містах ситуація така:

Львів — 26 800 грн

Дніпро — 25 000 грн

Ужгород — 25 000 грн

Одеса — 24 500 грн

Чернівці — 24 500 грн

Івано-Франківськ — 23 100 грн

Хмельницький — 23 000 грн

Харків — 22 500 грн

Тернопіль —22 500 грн

Вінниця — 22 500 грн

Рівне — 22 500 грн

Луцьк — 22 000 грн

Черкаси — 22 000 грн

Полтава — 21 500 грн

Миколаїв — 21 000 грн

Житомир — 20 000 грн

Запоріжжя — 20 000 грн

Херсон — 20 000 грн

Чернігів — 20 000 грн

Кропивницький — 20 000 грн

Суми — 19 000 грн

Кривий Ріг — 18 500 грн

Найвищі зарплати за професіями

Найбільше в Україні традиційно отримують у сфері IT — подекуди понад 87 500 грн. Найвищі зарплати пропонують на посадах DevOps engineer, Fullstack-розробник, програміст Java та Back end програміст. Водночас середня зарплата за вакансіями у категорії IT, комп’ютери, інтернет становить 28 410 грн.

Варто зазначити, що розрахунки статистики проводяться за методом середньозваженого арифметичного значення, яке дозволяє приводити до мінімуму вплив окремих вакансій та резюме з неправдоподібними зарплатами. А резюме та вакансії без вказівки заробітної плати не враховуються. У розрахунку враховувалися дані по резюме та вакансіям за останні 7 днів.

Також високі зарплати пропонують топменеджменту та керівництву вищої ланки — в середньому понад 50 000 грн. Водночас адмiнiстрацiя та керівництво середньої ланки в середньому отримує 30 000 грн.

У сфері сфері нерухомості середня зарплата за вакансіями становить 40 000 грн. Також високі оклади у транспорті, автобізнесі та продажах, закупівлях — понад 30 000 грн.

Трохи менше 30 000 грн отримують спеціалісти у сфері будівництва та архітектури, управлінні персоналом, HR, сільському господарстві, агробізнесі, маркетингу, рекламі та PR.

Які найбільші середні зарплати пропонують за професіями:

Програміст Java — 62 500 грн

Медіабаєр — 62 500 грн

Рієлтор — 55 000 грн

Стоматолог — 55 000 грн

Бізнес-аналітик — 50 000 грн

Виконроб — 45 000 грн

Програміст PHP — 41 000 грн

Продакт-менеджер — 40 000 грн

Супервайзер — 40 000 грн

Project-менеджер — 40 000 грн

У яких сферах ростуть зарплати

Окремо варто виділити професії з найбільшим зростанням зарплат у 2025 році. Так, лідером став DevOps engineer, чия середня оплата зросла на 91%. Далі йдуть інвестиційний аналітик (+67%), маркувальник (+65%), інженер-програміст (+56%) та заправник картриджів (+54%).

Робота з бронюванням

Великим попитом користується робота у компаніях з бронюванням працівників від мобілізації. Такі вакансії на сайті з пошуку роботи винесені в окремий розділ — загалом їх тисячі в Україні.

Наприклад, у категорії IT, комп’ютери, інтернет компанія «Київстар» шукає фахівця з продажу Big Data і обіцяє бронювання. Розмір зарплати у вакансії не вказаний.

У категорії транспорт компанія «Селтік» шукає водія сміттєвоза в Києві. У вакансії вказано, що бронюють співробітника з першого дня працевлаштування. Зарплата — 40 000 грн.

Якщо ви шукаєте роботу у сфері ЗМІ, видавництва і поліграфія, тут також достатньо вакансій з бронюванням. Наприклад, компанія «Український папір» у Києві шукає помічника друкаря. Працівників навчають.

Як отримати високооплачувану роботу та чи є вакансії

Високі зарплати найчастіше пов’язані або з управлінськими позиціями, або з вузькоспеціалізованими професіями, які потребують глибоких технічних знань чи рідкісних навичок. Щоб отримати роботу в цих сферах, зазвичай потрібен значний досвід (від 3-5 років), профільна вища освіта, знання іноземних, а також специфічні навички.

Наприклад, для топменеджменту необхідні навички стратегічного планування та управління великими командами, а для фахівців у сфері нерухомості — знання ринку та вміння вести переговори.

Кількість вакансій у цих сферах постійно змінюється, але загалом ринок праці є активним. Наприклад, у категорії «Продаж, закупівля» актуальні понад 11 тисяч вакансій, а в «Топменеджменті» — понад 1 тисяча.

Також дуже багато вакансій — понад 11 тисяч — у категорії логістика, склад, ЗЕД (зовнішньоекономічна діяльність). Тут пропонують в середньому зарплату 25 790 грн на місяць.

Де шукати роботу в Україні

В Україні зараз є кілька онлайн-платформ, де реально знайти роботу — незалежно від того, чи шукаєш офіс, віддалену чи тимчасову зайнятість.

Це найпопулярніший і найшвидший спосіб пошуку:

Work.ua — найбільший український сайт з вакансіями, зручно фільтрувати за зарплатою, містом і типом зайнятості

Robota.ua — багато вакансій від великих компаній, є розділ для фрілансу

Jooble — агрегатор, який збирає оголошення з різних сайтів

OLX Робота — переважно пропозиції від малого бізнесу, тимчасові роботи, підробітки

DOU.ua — один із головних ресурсів для пошуку роботи в українському IT та суміжних сферах (програмування, тестування, дизайн, менеджмент, маркетинг у технологічних компаніях)

LinkedIn — підходить для міжнародних та віддалених вакансій, особливо в IT, маркетингу, продажах

Ще один варіант — скористатися державним ресурсом. На сайті Державної служби зайнятості є онлайн-база вакансій.

Також роботу можна шукати в Telegram-каналах з вакансіями або Facebook-групах — за професіями та містами чи в професійних спільнотах.

Можна шукати вакансії прямо на сайті компаній. Наприклад: Rozetka, Нова Пошта, Monobank, SoftServe, EPAM, Luxoft.

Щоб підвищити шанси, зокрема в пошуку роботи у сфері IT, варто створити одразу кілька профілів на різних сайтах, підготувати резюме та при можливості — LinkedIn-профіль англійською.