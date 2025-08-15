- Дата публікації
Близько 100 тисяч гривень на місяць: хто отримує найбільші зарплати в Україні в 2025 році і кого бронюють
Розповідаємо, хто і де отримує найбільше, кому пропонують бронювання, як отримати високооплачувану роботу та де її шукати.
Середня зарплата в Україні становить 25 000 грн, що на 19% більше порівняно з серпнем минулого року. Ця медіана розрахована на основі понад 198 тисяч актуальних вакансій, розміщених на популярній платформі з пошуку роботи.
Хто і де отримує найбільші зарплати в Україні в 2025 році, у яких сферах найбільше зростання доходів, як отримати таку роботу та кому пропонують бронювання від мобілізації — розповідає ТСН.ua.
Найвищі зарплати за містами
За даними статистики сайтів з пошуку роботи, найвищі зарплати пропонують у Києві, де середня зарплата становить 30 000 грн. В інших великих містах ситуація така:
Львів — 26 800 грн
Дніпро — 25 000 грн
Ужгород — 25 000 грн
Одеса — 24 500 грн
Чернівці — 24 500 грн
Івано-Франківськ — 23 100 грн
Хмельницький — 23 000 грн
Харків — 22 500 грн
Тернопіль —22 500 грн
Вінниця — 22 500 грн
Рівне — 22 500 грн
Луцьк — 22 000 грн
Черкаси — 22 000 грн
Полтава — 21 500 грн
Миколаїв — 21 000 грн
Житомир — 20 000 грн
Запоріжжя — 20 000 грн
Херсон — 20 000 грн
Чернігів — 20 000 грн
Кропивницький — 20 000 грн
Суми — 19 000 грн
Кривий Ріг — 18 500 грн
Найвищі зарплати за професіями
Найбільше в Україні традиційно отримують у сфері IT — подекуди понад 87 500 грн. Найвищі зарплати пропонують на посадах DevOps engineer, Fullstack-розробник, програміст Java та Back end програміст. Водночас середня зарплата за вакансіями у категорії IT, комп’ютери, інтернет становить 28 410 грн.
Варто зазначити, що розрахунки статистики проводяться за методом середньозваженого арифметичного значення, яке дозволяє приводити до мінімуму вплив окремих вакансій та резюме з неправдоподібними зарплатами. А резюме та вакансії без вказівки заробітної плати не враховуються. У розрахунку враховувалися дані по резюме та вакансіям за останні 7 днів.
Також високі зарплати пропонують топменеджменту та керівництву вищої ланки — в середньому понад 50 000 грн. Водночас адмiнiстрацiя та керівництво середньої ланки в середньому отримує 30 000 грн.
У сфері сфері нерухомості середня зарплата за вакансіями становить 40 000 грн. Також високі оклади у транспорті, автобізнесі та продажах, закупівлях — понад 30 000 грн.
Трохи менше 30 000 грн отримують спеціалісти у сфері будівництва та архітектури, управлінні персоналом, HR, сільському господарстві, агробізнесі, маркетингу, рекламі та PR.
Які найбільші середні зарплати пропонують за професіями:
Програміст Java — 62 500 грн
Медіабаєр — 62 500 грн
Рієлтор — 55 000 грн
Стоматолог — 55 000 грн
Бізнес-аналітик — 50 000 грн
Виконроб — 45 000 грн
Програміст PHP — 41 000 грн
Продакт-менеджер — 40 000 грн
Супервайзер — 40 000 грн
Project-менеджер — 40 000 грн
У яких сферах ростуть зарплати
Окремо варто виділити професії з найбільшим зростанням зарплат у 2025 році. Так, лідером став DevOps engineer, чия середня оплата зросла на 91%. Далі йдуть інвестиційний аналітик (+67%), маркувальник (+65%), інженер-програміст (+56%) та заправник картриджів (+54%).
Робота з бронюванням
Великим попитом користується робота у компаніях з бронюванням працівників від мобілізації. Такі вакансії на сайті з пошуку роботи винесені в окремий розділ — загалом їх тисячі в Україні.
Наприклад, у категорії IT, комп’ютери, інтернет компанія «Київстар» шукає фахівця з продажу Big Data і обіцяє бронювання. Розмір зарплати у вакансії не вказаний.
У категорії транспорт компанія «Селтік» шукає водія сміттєвоза в Києві. У вакансії вказано, що бронюють співробітника з першого дня працевлаштування. Зарплата — 40 000 грн.
Якщо ви шукаєте роботу у сфері ЗМІ, видавництва і поліграфія, тут також достатньо вакансій з бронюванням. Наприклад, компанія «Український папір» у Києві шукає помічника друкаря. Працівників навчають.
Як отримати високооплачувану роботу та чи є вакансії
Високі зарплати найчастіше пов’язані або з управлінськими позиціями, або з вузькоспеціалізованими професіями, які потребують глибоких технічних знань чи рідкісних навичок. Щоб отримати роботу в цих сферах, зазвичай потрібен значний досвід (від 3-5 років), профільна вища освіта, знання іноземних, а також специфічні навички.
Наприклад, для топменеджменту необхідні навички стратегічного планування та управління великими командами, а для фахівців у сфері нерухомості — знання ринку та вміння вести переговори.
Кількість вакансій у цих сферах постійно змінюється, але загалом ринок праці є активним. Наприклад, у категорії «Продаж, закупівля» актуальні понад 11 тисяч вакансій, а в «Топменеджменті» — понад 1 тисяча.
Також дуже багато вакансій — понад 11 тисяч — у категорії логістика, склад, ЗЕД (зовнішньоекономічна діяльність). Тут пропонують в середньому зарплату 25 790 грн на місяць.
Де шукати роботу в Україні
В Україні зараз є кілька онлайн-платформ, де реально знайти роботу — незалежно від того, чи шукаєш офіс, віддалену чи тимчасову зайнятість.
Це найпопулярніший і найшвидший спосіб пошуку:
Work.ua — найбільший український сайт з вакансіями, зручно фільтрувати за зарплатою, містом і типом зайнятості
Robota.ua — багато вакансій від великих компаній, є розділ для фрілансу
Jooble — агрегатор, який збирає оголошення з різних сайтів
OLX Робота — переважно пропозиції від малого бізнесу, тимчасові роботи, підробітки
DOU.ua — один із головних ресурсів для пошуку роботи в українському IT та суміжних сферах (програмування, тестування, дизайн, менеджмент, маркетинг у технологічних компаніях)
LinkedIn — підходить для міжнародних та віддалених вакансій, особливо в IT, маркетингу, продажах
Ще один варіант — скористатися державним ресурсом. На сайті Державної служби зайнятості є онлайн-база вакансій.
Також роботу можна шукати в Telegram-каналах з вакансіями або Facebook-групах — за професіями та містами чи в професійних спільнотах.
Можна шукати вакансії прямо на сайті компаній. Наприклад: Rozetka, Нова Пошта, Monobank, SoftServe, EPAM, Luxoft.
Щоб підвищити шанси, зокрема в пошуку роботи у сфері IT, варто створити одразу кілька профілів на різних сайтах, підготувати резюме та при можливості — LinkedIn-профіль англійською.