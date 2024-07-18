Богомолець відповіла, від якого щеплення своїм дітям відмовилась: “Я не могла дихати”

Заслужена лікарка України, докторка медичних наук, професорка Ольга Богомолець в дитинстві отримала ускладнення після щеплення. Із наслідками вона прожила десять років.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

“У мене в дитинстві після щеплення виникло ускладнення на щеплення. І це ускладнення, з яким я жила десять років. Тоді це називали алергоз легенів, це була бронхіальна астма. Я задихалася, не могла дихати. Потім в 14 років воно стало менше. Зараз я тільки кашляю завжди, якщо з'являються якісь незнайомі для мене запахи”, — каже Ольга Богомолець.

Лікарка має четверо дітей. За її словами, всім вона робить щеплення.

“Тому що ускладнення після щеплення і потенційна реакція на щеплення — це нормальне явище. Може піднятися температура, тому що ми знайомимо організм з абсолютно чужорідним об'єктом. Організм має право на нього реагувати. Але питання, чи готова я особисто ризикувати тим, що у когось з моїх дітей або моїх пацієнтів буде поліемеліт і дитина загине або стане на все життя неходячою — звичайно ні. Ми знаємо абсолютно точно, що вакцинована і підготовлена до зустрічі з мікробактерією туберкульозу дитина краще і легше перенесе це захворювання”, — розповіла Ольга Богомолець.

Тому, за її словами, є перелік певних хвороб від яких вакцинація обов'язкова. Зокрема, від гепатиту.

“Зараз з'явилася і, на мій погляд, є обов'язковою вакцинація від гепатиту. Тому що його дуже багато і буде ставати ще більше, і я роблю її також своїм дітям. Чи потрібна вакцина від папіломавірусу — так, звичайно, дівчатам, які ще не почали статеве життя. Доведено, що рак шийки матки пов'язаний з вірусом папіломи людини. Велика статистика, не поодинокі випадки ускладнень, говорить, що ми отримаємо позитивний результат від такої вакцинації. Але з іншого боку, наприклад, вакцинацію від вітрянки дітям я не роблю. Я вважаю, чим можуть перехворіти самостійно, хай хворіють”, — розповіла Ольга Богомолець.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повну версію інтерв’ю Богомолець: війна провокує рак, українцям залишилося 60 років, і чому ми обираємо не тих президентів

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