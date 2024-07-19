Богомолець висловилася про українців, які виїхали за кордон або не пішли воювати: “Ми маємо на них розраховувати”

Сьогодні держава має опікуватись, а не "кошмарити" українців, які виїхали за кордон під час війни. Адже існує три реакції на стрес, які закладені на еволюційному рівні.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповіла заслужена лікарка України, докторка медичних наук, професорка Ольга Богомолець.

“Я тут, в Україні. Одна моя дочка тут, вона категорично відмовляється будь-куди їхати. Дві дочки перебувають за кордоном. Я вважаю, що сьогодні наша держава не має сказати жодного поганого слова всім тим людям, які виїхали з України. Тому що є три реакції на стрес. Вони в нас під коркою, вони закладені еволюційно на рівні живої істоти. Бий — це ті, хто в перші дні мобілізувалися. Біжи — це ті, що тікають, тому що розуміють, що це єдине, що може врятувати життя. І третя реакція — це завмри. Тобто люди, які в розпачі не розуміють, що їм робити. Ви якщо візьмете жучка, він впаде і складе лапки — зробить вигляд, що він помер. Є тваринки, які завмирають, коли є якась небезпека. Так само є люди, які завмирають, і їм треба підказати, що робити”, — каже Ольга Богомолець.

За словами лікарки, всі реакції важливі, адже лише об’єднання всіх трьох дає гарантію виду вижити.

“Тобто не можна сказати, що гарна тільки та, де бий або біжи або завмри. Тому що, якщо всі пішли воювати, є ризик, що всі загинуть. Якщо втекли, теж великий ризик. Якщо говорити зараз абстрактно, ми можемо очікувати від наших сусідів будь-який розвиток подій. Якщо буде в Україні небезпека навіть для майбутніх поколінь, тоді єдиним потенціалом для повернення і відродження української нації будуть ті, хто за кордоном”, — розповіла Ольга Богомолець.

Вона каже, що абсолютно не має негативного відчуття до біженців за кордоном. За словами лікарки, вони зробили усе, що могли в ту хвилину, щоб врятувати свої життя та своїх рідних.

“Ми маємо на них розраховувати. І не ганьбити їх і викликати почуття “а як же ми повернемося в Україну, а ми ж не там, як до нас будуть відноситись”. Ми маємо створити для них платформу, щоб вони могли допомагати, донатити. Ми за кордоном маємо будувати українські школи, а не робити так, щоб українські діти навчалися лише на польській мові”, — каже Ольга Богомолець.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повну версію інтерв’ю Богомолець: війна провокує рак, українцям залишилося 60 років, і чому ми обираємо не тих президентів

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