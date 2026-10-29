"Бог логістики": воїни ЗСУ відверто розповіли про унікальний винахід для фронту — відео

НРК на фронті / © ТСН

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На лінії бойового зіткнення на допомогу воїнам приходять наземні роботизовані комплекси. Зараз вони рятують життя та економлять ресурси захисників на різних напрямках фронту. Зокрема бійцям 141-ї бригади снаряди, їжу та воду успішно доправляє комплекс «ТОР».

Докладніше про роботу «бога логістики» у сюжеті кореспондентки ТСН Дар'ї Назарової

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QR-код — це посилання на збір, який бійці 141-ї бригади відкрили на пікап для виконання бойових завдань.

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Посилання на збір / © ТСН

Доставка боєприпасів та їжі під постійними обстрілами

Робочий день — після безсонної ночі. Одні бійці керують вогневими позиціями, інші — складають новий логістичний маршрут. Бригада боронить Олександрівський напрямок: станом на тепер вдалося відтіснити росіян та просунутися вперед. Тож вчасно доправити боєприпаси та харчі на передову — першочергове завдання.

«Ковбой», командир самохідного артдивізіону 141-ї ОМБр: «Обстановка на фронті в даний момент доволі напружена. Погодні умови поки не такі, щоб організовувати логістику. На передній край провізію та БК везуть наземні роботи та дрони Heavy Shot. До віддалених позицій пакунки доправляють пікапами».

Найбільша небезпека на шляху — дрони FPV або так звані «ждуни». Вдень цими дорогами пересуватися вкрай небезпечно, тож військовим і знімальній групі доводиться робити не одну зупинку та вискокувати в посадку, чуючи звук ворожого безпілотника.

Дрони — не єдина проблема. Велика загроза — російська авіація: погодні умови дозволяють бачити, що у бік українських позицій відбуваються пуски КАБів.

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«ТОР — Бог логістики»: як працює роботизований комплекс

Вже на позиції бійці готують наземний роботизований комплекс до роботи. Машинку завантажують, ретельно маскують гілками, після чого вона вирушає в дорогу на передній край.

«Кажан», військовослужбовець самохідного артдивізіону 141-ї ОМБр: «Його буде супроводжувати пару чоловік — у випадку FPV, аби його збити та не пошкодити наш НРК. Так хлопці замовляють, що в магазині там скупитися: ковбаски, ще щось — і посилкою їм відправляємо».

«Кара», військовослужбовець самохідного артдивізіону 141-ї ОМБр: «Яйця, 30 яєць. Серйозно? Усі яйця доставилися хлопцям, вони були задоволені».

Завантаження регулярно перериває загроза з неба — бійцям доводиться відстрілюватися від ворожих дронів.

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«Кара», військовослужбовець самохідного артдивізіону 141-ї ОМБр: «Були випадки, коли в нас один рейс займав десь біля 8 годин. Це через те, що так довго доводилося перечікувати».

Доставка небом: роботу НРК доповнюють важкі дрони

На позиції, які розташовані ще ближче до переднього краю, пакунки відправляють небом, адже дороги щільно мінують росіяни.

«Йосипович», військовослужбовець самохідного артдивізіону 141-ї ОМБр: «Heavy Shot доставляє хлопцям посилки на передову — харчі, пальне. Зараз будемо відправляти 20 літрів пального для зарядки генераторів, "екофлошок", радіостанцій».

Дрон за раз може підняти максимум 30 кілограмів, тож за день робить не один виліт. Після кожного польоту екіпаж проводить поверхневий огляд: підтягує пропелери та перевіряє кріплення.

«Ковбой», командир самохідного артдивізіону 141-ї ОМБр: «У смузі бригади фіксується порядку 200 FPV на день. Переважна більшість частот, які ми можемо бачити, подавляються, але останнім часом почали з'являтися як і високочастотні, так і в межах 600 МГц, які поки були незайняті — противник почав їх використовувати».

З розширенням кіл-зони дістатися позицій стало надскладною задачею, тож НРК і дрони стають незамінними кур’єрами фронту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: МАСОВАНА АТАКА на Москву! ТИША В ХЕРСОНІ й ситуація в ОЛЕШКАХ | ТСН 7:00 29 жовтня

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