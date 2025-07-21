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“Бог так покерував”: родина з Франківщини під час обстрілів не пішла до підвалу і це врятувало їм життя
Росіяни атакували Івано-Франківську область дронами та ракетами. Потерпілий розповів, як вижив.
Російські окупанти масовано атакували Івано-Франківську область. Через це в регіоні є потерпілі.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Алла Пасс.
«Усі потерпілі — це мешканці одного житлового будинку. Це — подружжя та двоє їхніх синів, віком 11 та 25 років. Їхні поранення неважкі, медики надали їм допомогу. Вони вже вдома», — каже кореспондентка ТСН.
Потерпілі кажуть, що отримали переляк та травми. Господар будинку зазначає, що їх атакував російський «Шахед».
Зазвичай під час повітряних тривог люди ховались у підвалі, проте цього разу залишились у кімнатах. Вони припускають, що саме так їм вдалось вижити, бо ворожий дрон впав під будинком і вибило стіну у підвалі.
«Не знаю, чому не спустились. Певно так Бог покерував», — каже потерпілий Богдан Креховецький.
Росіяни атакували кілька сіл біля Івано-Франківська. На місці ударів працювали рятувальники, які оперативно ліквідували пожежі.
Уламки збитих «Шахедів» попадали у полях. Людей закликають не брати їх до рук, оскільки це небезпечно.
Як повідомлялося, цієї ночі РФ здійснила найбільший удар по Івано-Франківську. Військові країни-агресорки атакували місто ракетами і безпілотниками. Щонайменше у трьох селах громади пошкодження інфраструктури.
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