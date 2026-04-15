Богданчик просто грався на дитмайданчинку: подробиці вбивства 8-річного хлопчика у Черкасах

Росіяни вдарили по дитмайданчику у Черкасах / © ТСН

8-річного Богдана вбили росіяни, коли він просто грався на дитячому майданчику. День жалоби за загиблим хлопчиком оголосили у Черкасах.

Місто та область від вечора перебували під масованою атакою «Шахедів». Один із них впав на багатоповерхівку, уламки полетіли на дитячий майданчик, де була малеча. Життя одного хлопчика врятувати не вдалося. Загалом під час цих атак постраждали 23 людей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Масована атака на Черкащину

Звечора і до світанку Черкащину атакували російські ударні дрони. Один із «Шахедів» упав на дах 9-типоверхівки. Уламки полетіли у всі боки. Частина — на дитмайданчик поруч. Там був 8-річний Богдан.

«Грався на дитячому майданчику, він був надворі зі своїми однолітками», — каже Анатолій Бондаренко, черкаський міський голова.

Хлопчика сильно поранило. Медики до останнього намагалися вирвати дитину з лап смерті.

«Йому надавалося максимум допомоги, екстренка дуже вчасно приїхала, навіть доставили в дитячу міську лікарню, де продовжувала надаватись допомога, але травми були дуже важкі», — каже Ігор Табурець, керівник Черкаської військової адміністрації.

Богданчик загинув. Ще одна дитина, яка грала поруч, зараз перебуває у лікарні.

Десятки постраждалих та зруйновані оселі

Загалом через нічні та ранкові атаки поранено 23-є людей. Шість осель зруйновано вщент. Ще десятки пошкоджено, зокрема і багатоповерхівки.

«У нас обстежено ще 9 багатоповерхівок. Маємо вибиті вікна і пошкоджені дверні конструкції в 9 багатоповерхівках, і заклад загальної середньої освіти, і дошкільний заклад один, і профтехучилище», — каже Ігор Табурець, керівник Черкаської військової адміністрації.

Міська влада обіцяє відновити пошкоджене майно, проте наголошує — людське життя повернути неможливо.

Людей закликають реагувати на повітряну тривогу

Поки служби ліквідовують наслідки ударів, а комунальники забивають вікна, в ОВА вкотре закликають не ігнорувати сигнали тривоги. Багато поранених цієї ночі постраждали саме через те, що не були в укриттях.

«Тривога лунала неодноразово. На жаль, ми маємо травмованих внаслідок того, що люди не перебували в укритті», — каже Ігор Табурець, керівник Черкаської військової адміністрації.

Сьогодні у Черкасах — День скорботи.

