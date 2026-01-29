“Бояться і не хочуть”: волонтер шокував, чому чоловіки не хочуть виїжджати з “червоної зони”

Андрій Петухов

Андрій Петухов на псевдо «Боксер», який евакуює людей з Херсонщини і щодня вивозить цивільних із «червоних зон», розповів, чому навіть у 2026 році багато українців лише зараз наважуються на евакуацію з прифронтових територій.

В ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній волонтер пояснив, що причини зволікання у кожного різні — від виснаження і втрати надії до страху залишити власний дім або потрапити до ТЦК.

За словами Петухова, частина людей просто більше не витримує життя під постійними обстрілами.

«Хтось вже не може там знаходитися. Він каже, я вже не можу», — зазначає волонтер.

Водночас багато мешканців прифронтових сіл і селищ тривалий час відкладали евакуацію, сподіваючись на швидке завершення війни.

«Думав, що от зараз там прийде Трамп, ось всі вірили, що зараз Трамп стане президентом і війна закінчиться. Всі люди чекали, чекали. Якісь давали обіцянки, надії. Люди сиділи, чекали. Реально вірили, що війна закінчиться. Зараз от домовляться. Він ж там казав, що ви мене тільки от виберіть, і все закінчиться. От його вже вибрали, скільки вже», — розповідає Петухов.

Волонтер навів один із останніх випадків евакуації з Антонівки:

«От була у нас евакуація з Антонівки лежачого чоловіка. Десь до 20 людей там живуть. Я думав, це дідусь, але там чоловік, йому там 60 років. Він лежачий, він просто лежав в розбитому будинку, туди було влучання не раз. І просто він в холоді був, під одягом. Люди які там ще живуть приходили і за ним дивилися», — каже «Боксер».

За спостереженнями волонтера, найчастіше від евакуації відмовляються саме чоловіки. Як пояснює Петухов, для багатьох із них рішення виїхати означає втрату дому.

«Як показує практика, чоловіки більш за все не хочуть виїжджати. Тому що, ну, кажуть, я нікуди не поїду, це мій будинок, і я буду залишатись тут», — зазначає він.

Окремою причиною, за словами волонтера, є страх перед мобілізацією.

«Є такі чоловіки, що бояться ТЦК, і сидять в червоній зоні. Що блокпости вони не проїдуть, і їх заберуть. Дуже багато знаходиться чоловіків в червоній зоні, і вони ховаються там», — каже Андрій Петухов.

