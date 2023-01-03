Болить кінцівка, якої вже немає: українські медики позбавляють бійців із ампутаціями фантомного болю

Біль відчувається в тій частині кінцівки, якої немає, але біль реальний, кажуть лікарі.

Дослідження і лікування фантомного болю нині, як ніколи, є актуальним для України, адже надто часто тепер наші захисники дістають на війні тяжкі поранення, що призводять до ампутацій, йдеться в ТСН.

32-річний Роман – сержант ЗСУ, боронив Україну на сході. На початку вересня йшов виконувати завдання і просто під його ногою вибухнула протипіхотна міна. “Що сталося, не зрозумів, опустив голову, а ноги немає, наклав собі джгут, хлопці підбігли”, - пригадує він.

Медики одразу попередили бійця про ймовірність фантомного болю і він невдовзі з’явився. “Почалися болі, таке як смикає ногу, стискає наче під пресом”, - розповідає Роман.

Біль відчувається в тій частині кінцівки, якої немає, але біль реальний, кажуть лікарі. “Тому що у спинному мозку і головному мозку зберігаються ділянки, які інервували оцю кінцівку. Больові відчуття, можна казати, змішуються на рівні спинного мозку і частково мозок це видає, як болісне”, - пояснює неврологиня Інна Бувайло.

Фантомний біль після ампутації бувають у 8 із 10 людей. Борються із таким явищем комплексно: призначають вправи навпроти дзеркала, щоб пацієнт бачив себе нинішнього. “Він усвідомлює, що кінцівки немає і мозок з часом може перебудовувати своє сприйняття”, - додає медикині.

І рекомендують якнайшвидше протезування. “Головний мозок бачить, що опора, ходьба, перенесення ваги, вона здійснюється і ці фантомні болі можуть і не розвинутися”, - зазначають реабіліатологи.

Якщо ж такий біль вже є, приглушують його знеболюючими таблетками і ін’єкційною терапією.

Після терапії, тішиться Роман, біль зменшився удвічі. Та все ж він може повернутися тижнів за 12 і тоді лікування продовжать. А от у Дніпрі вже провели першу в Україні операцію з подолання фантомного болю. 47-річний Сергій Васильченко з Кіровоградщини через нещасний випадок 20 років тому втратив руку та ногу і весь цей час мучився фантомним болем. Під час операції йому медики знаходять нерв, що подає сигнал з кінцівки, якої вже давно немає, та наче укутати їх у м’язи - імпульс, що викликав фантомний біль, більше не проходить.

За дослідження фантомного болю українські медики нині беруться глибоко і грунтовно. “Те з чим ми зіткнулися, я думаю, що світовій медицині ще доведеться все це опрацювати і зробити певні висновки, але початок ми робим тут, зараз”, - каже Інна Бувайло.

Роман вірить, що життя без фантомного болю можливе. “Буду ходити, бігати, тим більше дивлюсь, стежу за хлопцями, які вже з протезами ходять, веселі такі, життєрадісні”, - каже боєць.

Сам на протезування планує їхати у січні, його вже чекають у США. Після цього, сподівається, зможе залишити фантомний біль у минулому.

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